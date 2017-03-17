川普大砍環境預算 氣候變遷的未來何在？

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）川普對貫徹競選時的政見不遺餘力，在上任的第一天，白宮就很有效率的刪除了網站上所有跟全球暖化相關的字樣，如今，連美國的「環保署」都可能不保。

在川普的主導下，數十個與全球暖化、污染控制，以及促進能源效率的計畫，將因為預算劇減而失去作用，這只是川普意圖廢除美國國家環境保護局(EPA, Environmental Protection Agency)的第一步。

川普所提出的「美國優先」(America First)法案中，EPA的預算將會被削減將近三分之一，在這樣的情況下，2018年EPA的預算就會只剩下57億美元，比起原本的預算，足足少了31%，這大概相當於26億美元的金額，同時，大概20%的EPA員工會因此失業。

雖然因為美國總統僅能「建議」預算案，確切的法案仍須經過國會擬定後通過，這樣的法案卻把白宮的立場表露無遺，因為法案中優先砍掉的預算，是綠能和氣候變遷相應的計畫。

EPA底下，用以清除有毒物質的計畫也被大砍3.3億美元，已經預算不足的空氣污染、水污染防治基金也失去了1.29億美元，這大概佔總預算的五分之一，而最重要的，站在對抗氣候變遷的前線，EPA的研發部門，也將失去2.5億美元的預算。

白宮的說法是，EPA的預算被砍，是因為聯邦政府手頭很緊，要把錢「花在刀口上」，川普本人則是在選前就說過，要把EPA拆成小碎片，因為這個部門是政府的「恥辱」，白宮預算管理首席Mick Mulvaney則明確表示，現在的政府，「完全沒有意願處理全球暖化」。

這些跡象，都讓環境保護人士無比的擔心。

替EPA工作的生物學家John O’Grady指出，EPA已經捉襟見肘，白宮的行徑無異於「謀殺」這個機構，像是「弗林特河危機」之類的污染事件將會因此再度重演。

（註：弗林特河危機是2014年發生在密西根州弗林特市的水污染事件，由於市政府大幅削減水污染防治的預算，且不願花錢在新的淨水系統上，導致水源中的污染物沒被發現，最後引發超過10萬人因飲水污染中度而宣布進入聯邦緊急狀態的惡果。）

非營利組織「美國環境」(Environment America)的執行長Margie Alt則說，川普提出的法案「危險」、「不負責任」，更無法保護人民的健康，因為三分之一的預算削減代表未來EPA將無力進行污染控管，這對所有製造污染的人會變成「免死金牌」，要求國會立刻阻攔此一法案通過。

不只是EPA，於此同時，所有與環境保護相關的部門預算都被大砍。

美國能源部的預算少了17億，這將動搖歐巴馬政府訂下的低碳能源政策；美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration)用以促進沿岸漁業永續發展的預算則少了2.5億；另外，全國49處保留區的保護預算將被全數刪除，且本來禁止的石油、油氣探勘將解禁，以符合白宮宣稱的「核心能源發展計畫」(core energy development programs)。

美國的環境政策，正一步步走向不確定的未來。

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