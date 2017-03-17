出國遇海關索賄該怎麼辦？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）台灣女子在馬來西亞入境時因護照破損遭拒絕入境，被拘留35小時後遣返，期間馬來西亞海關移似有索賄情事，儘管大馬官員宣稱不寬容貪污行為，但這種歪風其實難以遏制，國人外出旅遊遭海關索賄一事也時有所聞，特別是前往東南亞國家。

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檢閱新聞發現，國人到東南亞國家旅遊容易遭海關刁難索賄1至10美元不等，這已經成為當地海關的陋習，一位旅居馬來西亞的民眾投書《自由評論網》表示，大馬海關索賄一事並不稀奇，且不分本國或外國人，一般來說，跟團、出入境繁忙時間、穆斯林、英美等大國國民基本上較安全。

但他指出，儘管大馬海關索賄情況不罕見，仍不會太過明目張膽，只有遇到稍微違規或有機可趁的入境者才會耍點官威要錢。

民眾該充分了解當地出入境規則，並備妥有效正確文件，以免被當地海關抓到小辮子而難以脫身。

但若不幸遇到海關刻意刁難，即使沒有犯法也被抓去一旁「談話」的情形，又該怎麼辦？自助客旅遊指南網站「背包客棧」就有網友分享因應之道：

1. 在任何情況下可以把其他私人物品交出去，唯有錢和手機是無論如何要想辦法保留，若唯一的通訊工具也沒了，就只能完全任人宰割。

2. 遇到海關故意威嚇或彰顯官威的情況不要害怕，也不要被對方的野蠻嚇到，馬上聯絡當地大使館或經濟文化辦事處，出國前務必把這些官方聯繫方式收藏起來。

3. 若是自己一人，千萬不要被有關當局隨意帶至小房間或可能會對你造成威脅、不安的地方，可以拒絕，並想辦法留在大眾、多人的地方，但是必須保持冷靜，不要讓當局找到藉口強制法辦。

4. 請記得，若確定沒有犯法，就有權利與外界聯繫，尋求救助。

大多數人出國遇到的情況則屬索賄最多，網友也依自身經歷分享該如何應對海關於入境時索賄一事。有些海關會臭臉相向或嚴詞不悅，有些會亂扣個人護照或比劃出金錢的符號，有些更直接明白用英文或中文說出金額「one dollar」、「一塊錢」等。

有些民眾會因為索賄金額不多而直接花錢消災，但網友表示應「堅持不給」，最好的辦法一致都是「裝死不理他」，網友分享自身經驗包括「眼睛看別處裝忙或趕時間」、「保持禮貌和微笑，當作沒聽到或沒看到」、「裝疑惑而不說話」、「假裝聽不懂而重復他說的話」等，只要耗費久一點的通關時間，海關就知道無法成功而甘願放人，實際上也不會真的禁止遊客入境。

網友多指出，東南亞海關只要遇到亞洲面孔、尤其是中台旅客就會伸手要錢，呼籲民眾要堅持不予理會，但也提醒，在別人的地盤上仍要保持禮貌守法，切忌反應太大或惡言相向，否則難保不會被刁難。