荷寶亞太優越股票與天達歐洲股票基金 榮獲晨星獎肯定

2017年晨星(Morningstar)公布基金獎名單，野村投信總代理之荷寶亞太優越股票基金榮獲最佳亞太區股票大獎，此外天達歐洲股票基金亦榮獲由晨星擔任技術指導之SMART(智富)基金獎歐洲股票大獎，再次肯定野村投信提供完整且最佳產品線給所有投資人，並持續朝全方位投資解決方案提供者之目標前進。

野村投信總經理王伯莉表示，野村投信一直以台灣投資人首選的全方位投資解決方案提供者(Total solution provider)為目標，此次總代理之荷寶、天達旗下基金獲得晨星基金獎與SMART(智富)基金獎，優異表現再獲肯定，野村投信亦將繼續砥礪自我努力向前，滿足投資人需求並提供最優質的產品與服務。

荷寶亞太優越股票基金由位於香港的亞太區團隊負責管理，基金經理人任安諾(Arnout van Rijn)亦為荷寶亞太區首席投資總監，他曾獲得亞洲資產管理雜誌評選為2015年「亞洲年度首席股票投資總監」。荷寶亞太股票團隊成立於2007年，團員平均在業界擁有14年以上投資經驗。

天達歐洲股票基金由經理人夏怡生(Ken Hsia)負責管理，擁有高水準表現記錄，此檔基金今年亦榮獲Benchmark指標基金獎以及理柏台灣基金獎，成績十分亮眼，並於晨星評分中(過去12個月)保持了5顆星級的高紀錄。