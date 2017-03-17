林鳳營裁員不夠還賣牛？ 味全：因應酪農4.0計畫

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）媒體報導有員工爆料，滅頂影響，加上「秒買秒退」、「化工奶」等抵制和傳言發酵，林鳳營不止裁員還賣牛求生。味全表示，報導並非事實，公司是因推動酪農4.0計畫，配合營運調整，同步調整棟舍、牛隻和人力的配置。



媒體報導，林鳳營員工爆料，牧場原飼養5千頭牛，目前賣到僅剩3千頭。對此，味全表示，其實應該是說配合從去年開始推動的酪農4.0計畫，林鳳營牧場在調整經營模式、整理棟舍，讓有興趣且有經驗的酪農戶來承租。

味全也說，因為經營模式的調整，當然也會有牛隻需要處理，但牛隻本來就來來去去，數字是浮動的，並沒有媒體說的1000頭。

味全指出，在推動酪農4.0計畫過程中，發現土地、環保等問題是阻礙青年酪農投入此產業的主要門檻。因此計畫調整林鳳營牧場營運方式，開放牧場先進設備與場區，讓契約酪農進駐承租，解決酪農戶最憂心的土地取得與環保相關問題，落實協助青年酪農創業的目標，並配合此營運的調整，同步進行棟舍、牛隻和人力的配置。



林鳳營牧場的設備很好，確實是可以開放給酪農戶來承租經營，也早有人來洽談，所以配套整理棟舍跟牛隻。

營收方面來看，根據1家大賣場業者提供的104年、105年的乳品銷售數據結果，104年的第1名、第3名、第8名，與105年的第1、第2名、第9名，都是味全公司旗下的林鳳營鮮乳，可見得買氣已有慢慢回溫成長。