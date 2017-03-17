除了鈣 牛奶比你想得更有益健康、也可能更危險

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）國外資訊網站「Mashed」報導，喝牛奶通常被視為健康的飲食習慣而成為許多人早餐的選擇，但你也許不知道牛奶除了鈣含量以外還有什麼營養素，你可能也不知道攝取太多牛奶的潛在缺點。

牛奶有益身體健康

大家知道的是，牛奶含有豐富的營養素與礦物質：

1.鈣質(calcium)：可以幫助維持血液與骨骼健康

2.維生素B之一「膽鹼」(choline)：有助於管理睡眠作息、腦部發展、提升記憶與學習力

3.鉀(potassium)：能維持神經健康、心跳規律正常，並能預防中風，是維持細胞體內外水份及滲透壓平衡所不可或缺的礦物質。

4.維生素D：如果你的牛奶是「強化牛奶」(Fortified Milk)，意即在無脂或低脂牛奶中添加維生素A、維生素B、維生素D、維生素E等營養素，就會成為維生素D的重要來源，能加強人體的免疫系統與支撐骨骼密度，也能協助製造血液中的血清素(serotonin)，保持規律的體力與心情。

此外，牛奶也有助於腦部發展，美國堪薩斯大學的研究發現牛奶吸收量與腦部抗氧化劑穀胱甘肽(glutathione)的形成有關聯，穀胱甘肽是人體內重要的抗氧化物質，也能幫助排除體內毒素，並維持免疫系統運作，但穀胱甘肽的量容易因年齡增長、生活不規律或飲食習慣不佳而下降，因此，喝牛奶成為補充此種抗氧化物質的重要來源。

牛奶的重大隱憂

但牛奶其實也存在隱憂，正因為牛奶的鉀和磷(phosphorus)含量太高，腎臟功能不佳的人無法將體內多餘的鉀含量排出，容易造成中毒甚至喪命，因此對他們來說，攝取過多牛奶是危險的。

過多的鈣質在極端情況下也會引起腎臟和心臟問題，因為身體來不及處理太多的鈣，便會暫時積累在腎臟內，長期容易導致腎結石；而過多的鈣也會刺激心臟導致冠狀動脈硬化，不過這都是在極端情況下才會發生。

另一些關於牛奶的擔憂來自於乳製品內牛隻的生長激素(bovine somatotropin)，生長激素最早發展於1930年代、1980年代大量製造，儘管美國食品藥品監督管理局(FDA)評估後認可生長激素是種透過生物科技合成的蛋白質，可以使用於食品並對人體無害，因人體腸胃系統可協助分解這些分子物質，但台灣、加拿大、日本、紐西蘭、澳洲、歐盟等地法規都不允許使用生長激素於乳牛飼料以增加乳產量，因此民眾不需擔心。

重要的是消費者必須仔細檢查所購買牛奶的成份，乳製品產業的銷售龐大，牛奶常會被加工成各種形式販售，擔心全脂鮮奶內卡路里與脂肪量過高的民眾，可以選擇低脂牛奶等其他種類的乳製品，較健康且不太會影響營養素成份，但那些販售對象為兒童的調味牛奶就可能加了大量糖份。

至於某些乳糖不耐症的民眾喝牛奶容易上吐下瀉，標示有「乳糖不耐」(lactose-free)的牛奶已在加工過程中將乳糖分解，大幅降低民眾的困擾。

相比於其他種類的鮮奶，有些人會擔心牛隻在飼養過程容易對氣候變遷產生有害影響，但其實現在已有很多飼養主在當地生產、當地產銷，減少運輸成本與碳排放量，生產出更綠色的牛奶。

喝牛奶的好處很多，許多對攝取牛奶的擔憂目前也已透過科技逐步改善，只是仍須注意任何食物攝取過量都不好，適量飲用牛奶才能正確補充所需營養素，讓你喝得健康又安心。