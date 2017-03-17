簡又新專欄─加拿大解決減碳從「牛」下手  中國也興起廁所革命

根據美國報告顯示，每生產1卡路里牛肉量所需要的水量是其他畜牧業平均值的11倍，所消耗的土地量更高達28倍，除了對土地環境的破壞，更對氣候變遷和世界產生影響，因為牛肉本身是溫室氣體排放最重要的來源之一，對氣候變遷影響較二氧化碳強上25倍。

本期案例觀察加拿大，加拿大土地面積大但人口少，是全球主要農業大國與能源大國，加拿大政府提出的減碳目標其中一項就是解決農業與牛的問題。

加拿大每年飼養500萬頭牛，一年產生甲烷約2,700萬公噸，佔整體畜牧業四分之三，然而若以稻穀或素食飼養，牛肉排放二氧化碳量亦達蔬果菜葉類的40倍，不難瞭解加拿大人節能減碳時從牛肉著手的原因。

加拿大想到兩種方法以達到減碳目標，一是從消費端著手，如最積極的荷蘭政府呼籲民眾減少每餐肉量，協助改善二氧化碳問題也提升民眾飲食健康，而中國政府也建議民眾少吃肉，可以降低對氣候變遷的影響，中國吃最多的肉是豬肉，或是如全球興起的「世界無肉日」或「週一無肉日」，都是從消費端改善飲食習慣的方式。

另一種則是從生產端著手，加拿大政府訂定「環境或碳預算政策」，第一項即是養牛扣碳稅，以工業和商業角度來看，養牛成本增加就能有效減量，例如加拿大在國內內銷牛肉會加碳稅，但外銷牛肉打算免碳稅，以保持競爭力，，用以解決氣候變遷問題。

第二則是從生產端思考碳預算和碳價機制，設計機制可以計算養牛的甲烷排放量多少、對環境破壞多少、回推碳價多少，在減少碳稅時又能賺取碳權。

而增加碳稅的三步驟，其一就是計算每公斤牛肉到底排放多少甲烷氣，其二是牛肉排碳量是否類比其他肉類，多餘排碳才要跟進扣稅，其三是如何制定碳稅，使目前牛肉成為減碳的重要目標。

中國「廁所革命」

去(2016)年12月中國國家旅遊局發布五年規劃計畫，其中一項就是要擴建10萬座廁所，在2017年首先修繕5萬座公共現代化廁所，改善遊客如廁印象。

中國政府首先做出的是在十大風景區的模範廁所，第一名是北京郊區的古北水鎮，有一中國式的度假建築區，公廁設置沙發、水彩畫布置、衛生紙，且乾淨整潔，牆上也貼上標語提醒民眾如廁禮儀，成為模範典型。

但也有風景區因公廁環境不佳而被摘下優良評比，如去年重慶神農峽的溪流區原被評為5A的最高級旅遊風景區，但最近因暗訪時廁所不符合規定而被摘除，觀光客開始下降，園區只好調降門票價格以吸引遊客，殺雞儆猴的結果讓各大風景區開始有所警惕。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。

當然公廁的環境整潔不只硬體設備，使用人的道德素質和事後的環境清潔也都是很重要的環節，透過公廁的環境評比和國家整體發展，期望未來前往中國旅遊的如廁印象能有所改善。