台女遭大馬拘留35小時 馬國：來不及當日遣返、不寬容貪汙

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台中市一名暱稱喬妹的女子本(3)月9日在馬來西亞機場因護照破損遭拒絕入境，被拘留35小時後遣返，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處第一時間已向馬來西亞相關單位、吉隆坡國際機場移民局執法組了解相關案情，並作出說明。

3月9日晚間8時30分，喬妹飛抵吉隆坡第二國際機場，擬入境馬來西亞時被馬國機場移民官以護照破損為由裁定拒絕入境，沒收其護照、手機並關進四坪大的拘留室，35個小時後才被遣返，3月11日上午9時20分搭機返台。

事後她在臉書控訴遭到不人道對待，指控馬國海關因索賄不成才把她囚禁，並指返國後外交部不聞不問，但外交部指未接獲該女求助，並出面說明與馬國聯繫結果。



1.外交部表示，馬來西亞已告知駐台官員初步調查結果，喬妹被拒絕入境的理由為護照毀損，馬來西亞方面表示，當時僅要求喬妹交出手機代為保管，並未要求交出其他隨身物品。



2.馬來西亞表示，等待遣返時，廉航Air Asia使用的吉隆坡第二國際機場因未設置安置場所給臨時滯留的旅客，因此被安置機場「照護室」(depot)，但證實喬妹被臨時安置的「照護室」確實沒有桌椅床等設備，僅有簡易隔間廁所。

針對吉隆坡第二國際機場留置遣返旅客場所的實際情況，外交部已請駐處查明呈報。

3.關於喬妹被拘留35小時一事，駐馬來西亞代表處表示，因喬妹當日晚間8時30分抵達吉隆坡機場，來不及列入當日遣返名單，待10日上午，Air Asia又因疏失沒有安排喬妹下午返台的班機，該公司駐吉隆坡機場經理已為此疏失正式致歉。

4.喬妹回台後在記者會上說，馬來西亞方面曾有人員向她索取金錢，外交部引述馬來西亞方面表示，馬來西亞政府稱決不寬容貪污行為，請喬妹確認是移民局或海關人員向其索賄，並且建議向當地相關單位投訴或報案。

此事件被馬來西亞《中國報》報導，大馬國會議員兼總理直屬東亞特使張慶信受訪說，「這是不人道的做法！這件事情不應該發生！」表示已向大馬內政部長阿末札希反映，部長震怒徹查。

5.外交部說，因為喬妹沒有涉及犯罪，只是單純拒絕入境，拒絕外國人入境屬國家主權行為，執法人員不須明示具體理由，外交部沒置喙餘地；而旅客在留置期間，大馬移民局依例不知會各相關駐馬來西亞外國使領館單位。

外交部提醒，若發生被拒入境，甚至遭移民官員扣留，如可聯繫應立即通報外館。

駐馬代表處強調，吉隆坡國際機場為進出大馬的主要航空門戶，以吉隆坡第2國際機場為例，每月國際旅客人數即約150萬人，該機場每日被拒絕入境的人數少則10餘人，多則可能高達百餘人，被拒絕入境的外國旅客國籍也很多。

由於大馬機場移民局依照標準被拒絕入境的外國旅客的國籍眾多，因此相信機場移民局依照標準作業程序快速推進，並無針對性。

外交部提醒國人，倘若護照破損，確實可能遭致其他國家移民主管機關拒絕入境，但僅限於護照有大面積污漬、護照封面與內頁脫離、護照浸水等狀況，才可能被拒入境；若護照內頁因被釘上入境卡或免稅單，或因移民官員把單子撕下後致輕微破損，不致被拒入境。

外交部仍然呼籲國人出國前應檢查護照的完整及有效期限外，若有污損最好申請一本新的，以免在國內外出入境時，因各國對證照查驗認定不一，造成入出境困擾，並提醒國人勿赴國外從事與簽證目的不符的行為。