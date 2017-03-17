水氣減少至明晚  週日開始又有短暫雨

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）中央氣象局指出，今(17)天白天水氣減少，各地轉為多雲到晴的好天氣，但明晚開始至週日又有雲系東移，易有短暫雨。

氣象局表示，今天由於水氣減少，天氣將好轉，氣溫逐漸回升，北部轉為陰時多雲，中南部多雲時晴，僅東半部仍有零星降雨的機率，西半部山區也有飄雨的機率。

溫度方面，清晨各地稍有涼意，白天北部及宜花高溫約20至22度，中南部及台東可達25至28度，越往南走日夜溫差越大。

氣象局預估，週六西半部大致是多雲可透光的天氣，僅山區有局部短暫雨，東半部地區也會有些短暫的地形性降雨。

氣象專家吳德榮表示，這樣的好天氣狀態僅維持至明天傍晚，週日受到鋒面與華南雲系影響，有機會為北台灣及中南部山區帶來一小波降雨，東半部則是水氣增多，整天易有短暫雨。

溫度方面，週六至下週一東南至偏南風為台灣附近帶來暖空氣，溫度變化趨勢大致是逐日回升或持平，北部及宜花最高溫可達23、24度，其他地方更是有25至28度。

下周二東北季風報到，北台灣偏涼，高溫略降2至3℃，也會有降雨。

空氣品質預報資訊，雲嘉南及高屏地區地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。