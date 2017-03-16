〈時評〉關說與洩密 兩碼事

前總統馬英九因為洩密案，遭到台北地檢署起訴，馬英九一再對外強調，關說的人卻沒事；但關說是關說，洩密是洩密，這完全是兩碼子事，學法出身的馬英九，如同他在洩密案一樣，是大玩法律文字遊戲。



台北地檢署偵辦前總統馬英九洩密等案，認定馬英九在2012年洩漏偵查秘密給當時的行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，並且教唆時任檢察總長黃世銘對江宜樺洩密，依涉嫌刑法洩密罪、教唆洩密罪及違反通訊保障及監察法、個人資料保護法等罪嫌，起訴馬英九。



馬英九面對洩密案時，不斷對外訴求「關說司法者沒事，維護司法者遭殃」的荒謬現象。馬英九的說法何其荒謬，因為關說會不會有事，如同洩密案一樣，必須經過檢調偵辦、法院審判，絕非馬英九一人說了算。



另一方面，關說案本來就是另一件案子，這與馬英九洩密案，在法律上完全扯不上關係，只是案發的來源是同一起事件，不能因此相提並論，馬英九的專長是法律，絕對清楚這些差別與界限。



再者，洩密案的本質，與關說案的態樣，截然不同，不能一概而論。檢察官會起訴馬英九，是因為馬英九逾越法律分際，利用監聽取得的資訊，作為政爭的工具，這與關說案何干？根本是八竿子打不著。



然而，馬英九卻不斷刻意將關說案和洩密案畫上等號，其背後的動機很明顯，目的是要混淆視聽，希望博取外界的同情。



在馬英九被起訴後，接下來是要面對法院審理，馬英九與其拿這些模糊焦點的說詞，魚目混珠，倒不如好好思考，什麼是洩密？如何證明自己沒有洩密？只要拿得出強而有力的證據，相信司法會還他清白，大可不必在關說上持續打轉。

(作者李平華，資深媒體人）