洗錢防制辦公室成立！林全：有助推動金融活動

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）行政院洗錢防制辦公室16日揭牌！行政院長林全16日出席「行政院洗錢防制辦公室揭牌」儀式時表示，行政院成立洗錢防制辦公室，展現反洗錢工作的決心，尤其近年來國際恐怖主義盛行及毒品氾濫問題，都涉及大規模的國際活動，因此政府在洗錢防制上要與時俱進，徹底落實相關工作。

行政院表示，「行政院洗錢防制辦公室」下設政策組及實務組，統籌整合國家整體政策方針、執行國家風險評估，並督導各相關部會推動修法與政策。

林全也提出三項期許，首先、洗錢防制辦公室結合公私部門不同領域的專業人才，希望透過這樣的組合培養默契、積極正視問題、勇於改變，並統籌我國洗錢防制整體工作、建立並落實未來的工作方針與階段里程碑，透過政府與民間協力，讓台灣重新成為亞太地區反洗錢工作的典範。

第二、面對即將來臨的亞太防制洗錢組織第三輪的相互評鑑，期勉落實相關工作，務必迅速完成與國際標準接軌，努力爭取好成績。

第三、除了落實通過洗錢防制組織的評鑑，更重要的是要將洗錢防制的觀念落實到生活中、並深植人民心中。未來台灣的金融秩序要能跟國際接軌，為促成大規模的經濟活動，並成為國際金融市場的重要據點，就必須落實洗錢防制工作，納入洗錢防制的規範。

林全強調，只要是規矩做生意、認真推動產業，洗錢防制的規範不會成為金融產業或一般企業負擔，反而有助於推動各項金融活動；希望民眾共同配合國家洗錢防制工作，協力塑造更透明、更有秩序及更健康的金融環境。