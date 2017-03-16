台北富邦銀行3/31前推限時美元優利定存 一個月年息最高2.1%

2017年美國聯準會升息態勢明確，市場預估將有升息2碼至3碼的空間，美國將可望進入升息循環，美元長期看升；其次為有原物料題材激勵的澳幣，也可列入外幣配置。台北富邦銀行於3/31之前限時推出美元優利定存，一個月年息最高可達2.1%，歡迎投資人把握布局美金好時機。

整體來看，美國經濟可望持續復甦、進入良性升息循環，預期美元將維持緩步上揚的格局，長線來看，美元仍為外幣首選。尚未持有美元的投資人，可觀察近期美元指數走勢，若美元指數來到100至105之間，可分批買進。

北富銀同時指出，除了美元備受市場矚目，澳幣亦有機會成為今年的外幣黑馬。澳洲受惠於各國政府擴大財政支出，投入基礎建設、帶動原物料需求，再加上澳洲央行已暗示降息周期邁入尾聲，為澳幣提供有力的下檔支撐，今年澳幣後市具發展空間。因此北富銀建議，投資人的外幣資產配置上，可以美元為主、澳幣為輔，建議配置比重為8：2。這個比重考量了存款利率、可投資的理財商品種類及匯率的波動風險三個因素，既可平衡匯率的波動風險，又能兼顧投資機會。

為協助客戶掌握這一波趨勢，台北富邦銀行即日起至3/31止，限時限量(註)推出美元一個月2.1%高利定存，另外還有3、6、12個月不同存期可選擇，滿足投資人彈性規劃資金的需求，歡迎有興趣的民眾把握機會至分行臨櫃申辦。

此外北富銀也提醒，今年外幣市場仍面臨諸多不確定因素，匯市波動大，建議投資人善用行動銀行的「匯率到價通知」服務，只要下載富邦行動銀行App，輕鬆完成二大步驟：開通匯率到價訊息通知、設定外幣與價格，即可透過智慧型手機或平板電腦，即時掌握匯價動態與市場趨勢，讓您匯市訊息不漏接！