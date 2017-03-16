新北為新住民及二代培能 積極培育新住民語文教學支援人員

107學年度新住民語文納入課綱，新北市政府教育局為了讓更多新北學子在師資質量均優的前提下，快快樂樂學東南亞語，今年一口氣開了12梯次新住民語文教學支援人員培訓課程，期望透過精實的培訓機制，為課綱上路奠下穩固的根基。

配合教育部國教署的政策與指導，本局於上半年於三峽國小、淡水國小、瑞芳國小、積穗國小(緬語專班)開辦36小時教學支援人員課程，並於裕民國小辦理8小時教學增能課程培訓;並預計下半年開辦越、印、泰、柬、緬、馬、菲7語進階與初階課程， 106年將培訓12梯次、400人次學員。

越南的阮氏順學員來臺定居超過15年，為了持續精進新住民語文教學知能，她參加超過4次新北市新住民語文教學支援人員培訓，她表示每次培訓都因為不同師資和經驗，帶給她不同啟發，如這次她學到教具製作、班級經營等技巧，對未來從事教學工作很有幫助。柑林國小吳瑞文校長表示，新北市幅員廣大、特別關心偏遠地區新住民二代學母語的需求，也培育在地新住民媽媽從事教職。他表示，透過承接培訓課程，發現新住民朋友蓄積的學習能量，實在不容小覷。積穗國小余昆旺校長也表示，雙和地區是新北市緬甸朋友最集中的地區，像這次在積穗國小開緬語專班，對新住民就是在地且友善的服務。

新北市政府教育局林局長奕華表示，因應12年國教課綱的新住民語文教育，新北市一直戰戰兢兢，緊鑼密鼓進行相關準備工作，不論是教學支援人員培訓、語文開課及全國國小越語教材試教等計畫，在各層面皆持續以「領航者」自居，就是為了許新北孩子們雙優勢的未來。

歡迎年滿20歲的新住民及新住民二代民眾，線上報名本市新住民語文教學支援人員課程:新住民語文教育資源中心網站(http://newres.pntcv.ntct.edu.tw)。