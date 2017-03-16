期交所「期貨經紀商及期貨交易輔助人交易獎勵活動」4/1起跑

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)為鼓勵期貨業者、 從業人員及法人機構積極推廣並參與交易國內期貨及選擇權商品， 本(106)年第2季持續舉辦「 期貨經紀商及期貨交易輔助人交易獎勵活動」及「 法人機構交易獎勵活動」， 以期進一步活絡期貨交易並擴大期貨市場成長動能。

依據期交所公告辦法，本年第2季「 期貨經紀商及期貨交易輔助人交易獎勵活動」 之獎勵對象包含各期貨經紀商及期貨交易輔助人(IB)， 獎勵標的則為期交所上市之所有期貨與選擇權商品， 凡各期貨業者當月日均量與活動基期日均量相較成長達2%以上者， 依月交易總量給予手續費折減。

此外，為提高法人機構參與國內期貨市場之交易誘因，本年第2季「 法人機構交易獎勵活動」之獎勵對象包含國內、 外法人機構及期貨自營商，獎勵標的包含國內股價指數期貨、 臺指選擇權、股票期貨、ETF期貨、ETF選擇權、匯率類商品( 包含人民幣匯率期貨、人民幣匯率選擇權、 歐元兌美元匯率期貨及美元兌日圓匯率期貨)、國外指數類商品( 包含東證期貨、印度Nifty 50股價指數期貨)，以及黃金類商品等12項商品， 獎勵方式係法人機構當月從事前揭商品日均量達一定標準者， 即針對月交易總量給予手續費折減獎勵，以提高法人機構參與誘因， 提昇國內期貨市場交易量。

上述各項獎勵活動辦法業已公告於期交所網站(http:// www.taifex.com.tw)，歡迎期貨商、 IB及相關從業人員上網查詢，積極推廣以爭取佳績， 共同為擴大臺灣期貨市場規模而努力。