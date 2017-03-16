ACHOI 當代料理餐廳春季新菜上市 清爽微暖食感 亮眼繽紛迎春

三月春雷乍響，萬物甦醒，春回大地，餐桌上的美饌也要換上繽紛春衣！amba台北中山意舍酒店一樓，由林明健主廚(Chef Kin)主持的ACHOI餐廳，即日起推出春季新菜，除了選用當季食材外，更考量春寒乍暖時節，在清爽食感之餘，亦潤澤暖胃。

生食類「鮪魚塔塔」選擇春季正值肥美的黃鰭鮪搭佐法式鮮奶油橄欖醬，加入少許地榆添香；湯品中的「豌豆湯」以春季盛產的豌豆為主角，與香料高湯同煮，搭配香濃葛瑞爾起士球，濃湯溫暖而爽口，亮眼的翠綠色彷彿是春天大地的綠毯；海鮮取北海道三月最肥美的生食級干貝，「香煎干貝」與香料玉米醬、烤玉米粒、爆米花、玉米粉、及玉米苗等五種型態的玉米共譜精彩五重奏。

蔬菜類中，選用初春新竹關西盛產的彩色櫻桃番茄，搭佐羊奶起司泡泡、草莓接骨木油醋醬、與微嗆的自製芥末糖呈現猶如春天花園繽紛景致的「櫻桃番茄沙拉」；焦香甘美的「烤白花椰菜」搭配鹹香拜雍火腿、香濃帕瑪森起士泡泡與現刨胡桃末，滋味馨香；招牌的「香脆炸雞」本季麵衣加入山椒粉，搭配Chef Kin家傳風味XO醬的手工義大利麵，香辣滋味刺激春季味蕾，綠油油的三星蔥醬充滿盎然春意，並緩和辛辣感。除上述單點品項外，二人以上可選擇sharing menu，每人NT$1580起，即可享用十道精彩佳餚。