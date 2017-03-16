北市38間親子餐廳稽查結果 7間不合格

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）家中有小孩的父母前往餐廳用餐時，除了注意食安外，更在意遊戲設施和環境的安全，為了讓父母安心和小寶貝盡情玩樂，台北市政府衛生局推出食藥粧網路地圖「親子餐廳」專區上線，揭露時下最夯的38家親子餐廳稽查結果，讓爸比、媽咪放心溜小孩！

這幾年非常流行親子餐廳，各式玩具、沙坑和球池已是基本配備，有些就像是室內遊樂園一樣有摩天輪、旋轉木馬，甚至附有戶外草地讓小寶貝們奔跑，因此安全和衛生環境就格外重要。北市衛生局聽到爸媽們心聲，推出「親子餐廳」專區，稽查重點包含原有的食安稽查動態，再公布兒童遊戲設施安檢結果，並附上遊戲區照片及檢驗報告，貼心歸納8大設備種類，提供市民完整透明的資訊。

這次市府衛生局公布的38家親子餐廳中，安全檢查有7家不合格，包含許多部落客推薦的好樣蘋果兒、大樹先生、Hello！Jazz！等餐廳，遊戲設施檢查都不符合規定，多數是因為滑梯或球池類的大型社施沒拿到檢驗合格報告，或是根本沒請專家來檢測。

日後家長帶小寶貝們出門時，只要透過網路隨手一查，就可以知道台北市內親子餐廳的設施安全報告。也提醒家長應留意設施公告以及適合遊玩年齡，才能讓孩子玩得開心又安全。