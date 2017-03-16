絕美綠色銀河系 理想賞螢祕境 　

每年這個時候，螢火蟲季就會開始了，近年台灣都市空氣汙染嚴重，螢火蟲能夠生存的機會也持續減少，總要踏入山中，才能見到這些夜光小精靈。如果一隻螢火蟲是一顆星星，想要見到一片銀河系，一定要來花蓮的大農大富平地森林園區，也是花蓮人的私藏賞螢景點，想像諾大的大安森林公園乘以50倍，就是大農大富的土地面積，豐富的生態系，以及無光害、低天際線空間，在去年被達人封為全台最美的私藏賞螢祕境，今年絕對會是最夯的賞螢勝地。

理想大地「螢河之旅」活動自3/18至4/16止，每日晚上6點20分從飯店專車出發至光復鄉大農大富平地森林園區，並由專業解說員帶領，導覽螢火蟲、夜間生態以及星空的奧秘，不管是環視四周、或抬頭仰望，都是一望無際的繁星點點。占地1250公頃，植林十餘年有成，目前有逾50種鳥類及多種兩棲類出沒，生態豐富，也是一趟適合親子教育的生態知性旅遊。賞螢活動包含入場門票($198/人)、專車接駁、專員導覽以及伴手禮，每位收費$600/人，理想官網預購特惠價$550/人，最優惠方案只要是期間訂購入住全包式假期「理想無限樂」或一泊二食「美好食光假期」套房專案者，專屬享有賞螢活動免費特惠。「理想無限樂」為風靡全球的定點渡假專案，提供自助早餐及晚餐、午餐或下午茶或半日遊三選一，以及飯店付費設施(Spa除外)全體驗，讓渡假時光豐富滿檔，從早玩到晚，只怕玩不完。

擁抱綠色銀河系，現在就啟程！一泊二食「美好食光假期」四人同行每人$2,300起；兩天一夜「理想無限樂」專案四人同行每人只要$3,438起！即贈送每房總價值$11,888的暢玩暢食行程(含四人晚餐、自然客、全館活動、小島酒吧無酒精飲料暢飲)！詳情請洽理想大地官網http://www.plcresort.com.tw/tw/room-discount。