3月11日看了一場電影 - 沈默（Silence），這是第一部全片在台灣拍攝的好萊塢巨片，是由大型國際劇組團隊製作而成的史詩鉅作，拍攝地點遍及北海岸、北部山區古道、東海岸與山區以及台北中影文化城、台中造浪池等；台灣豐富的地景風貌、多元的天然地形、還有夠水準的電影製作人才及產業，加上李安導演的推薦，都是促成導演 Martin Scorsese 選擇在台灣拍攝的原因！這對台灣發展國際觀光是一個有力的見證！

電影故事是十七世紀日本江戶幕府禁教鎖國時代，兩名葡萄牙天主教神父偷渡到日本調查恩師受迫害而棄教之謎，他們潛藏於長崎附近海邊及山區時，成了本地秘密教徒的信仰中心及精神支柱，但也目睹了教徒受到各種凌遲與磨難的過程，並證實老師遭受酷刑逼迫而宣誓棄教定居在日本，最後兩位神父遭到密告而被捕，一位與同時被捕的幾位教徒ㄧ起殉教，另一位在歷經各種逼迫與刑求之後，為了要讓其他教徒免於死難，而選擇與恩師同樣的命運 - 棄天主教並長期定居在日本！

兩位教士面對迫害做了不同的選擇 - 一位堅持信仰而殉教，一位爲救教徒而棄教，沒有誰對誰錯的問題，而是不一樣的選擇及命運！？整個電影故事一直呈現著天主教士與教徒面對兩難的情境 - 信仰與反叛、強權與卑微、受難與恐懼，最後面臨信仰與現實衝突時做出了選擇！

十九世紀日本歷經明治維新，接受西化及現代文明而成爲亞洲強國，這與十七世紀禁教鎖國時代成一個強烈的對比！歷史上因宗教而發生衝突甚至戰爭的事件多如牛毛，即使今天還是有衝突發生，但問題不在宗教，很多侵略鬥爭是假借宗教之名；我們要珍惜台灣的充分宗教自由！在影片裏提到在當時海上四大強權（葡萄牙、西班牙、荷蘭、英國）中荷蘭是唯一可以跟日本貿易的國家，當時荷蘭佔領台灣，外銷ㄧ些台灣的產品如鹿皮、糖等到日本，這又是一個歷史的連結！