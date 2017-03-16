前副總統隨扈 赴中經商遭吸收成共諜

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）國安單位追查在台共諜有驚人發現！曾任前副總統呂秀蓮隨扈的前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒，46歲，退伍後到中國經商時被中國國安單位吸收淪為共諜，返台後涉嫌發展組織，企圖慫恿昔日同袍、憲兵司令部中校情報官變節，意圖刺探憲兵司令部的國家情報機密，幸好事敗，檢方訊後將王鴻儒依違反國家安全法罪嫌向桃園地院聲請羈押獲准。

查台商何志強共諜案 追出前副總統隨扈

此案緣於調查局在2010年2月破獲台商何志強被中國情報單位吸收為「細胞」，何志強頻繁接觸任職於國安局的昔日趙姓同窗，允以重金對價，要趙協助刺探「藏獨、法輪功情資」與我國「對日政策」、「秘密外交」、「紅花會（國安局海外及中國佈建人員）名單」及「國安局通訊衛星路由」等攸關國家重大利益的絕對機密，趙姓人員不為所動並向相關單位舉發，何志強事敗落網後，被檢方依違反國家安全法起訴，士林地院九十九年底認定其行為屬未遂犯，判處一年二月徒刑、緩刑二年。

調查局懷疑另有共諜組織，研判何志強在台還有組織與同夥，持續監控追查，經抽絲剝繭過濾後，赫然發現「更大尾的」，竟然是曾經擔任呂秀蓮隨扈的憲兵退伍少校王鴻儒。調查局與桃園檢方調查，王鴻儒是憲兵學校專科七十九年班畢業，在九十一年五月以上尉階級，由憲兵司令部借調到國安局特勤中心，擔任呂秀蓮的隨扈，直到九十二年十二月以特勤中心警安組少校退伍，他後來到中國經商，九十八年在中國上海市被天津市國安局人員「孫東」吸收，以協助在中國經商順利及提供高額工作費為餌擔任「細胞」，並與何志強返台為中國情報機構發展組織。

調查局追查，王鴻儒與何志強返台後，多次邀宴王的昔日同袍、憲兵司令部曾姓中校情報官，企圖慫恿曾姓情報官變節，協助刺探、蒐集憲兵司令部的情報機密，收買手段包括允諾中國將給予退休俸數倍的報酬，若東窗事發也可提供前往中國發展的「保障」，還數度邀約曾姓情報官舉家前往新加坡接受旅遊招待，並可安排在新加坡與「孫東」會面，但曾姓中校不為所動，沒被收買變節。

王鴻儒十四日凌晨經桃園地院法官裁定收押禁見。據指出，調查局與檢方已掌握王、何二人在台的組織與活動樣態，有可疑共犯呼之欲出，預料這起共諜案將有後續發展。