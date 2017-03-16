B群好處多 抗老 降低失智症風險 更能抗空污

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）男女上班族在外奔波忙碌，還要兼顧家庭，經常處於壓力之中，容易消耗維生素B群，而體內B群不夠的話，易引起疲倦、口腔發炎和貧血等，若長期缺乏下還會出現眩暈、噁心、憂鬱、體重減輕和抵抗力下降等；對於三餐在外、飲食不均衡的人來說，每天補充一錠B群能快速補充能量。

根據高醫衛教資訊顯示，現代人大多缺乏維生素B群，因為米飯麵食在精製過程中營養盡失。其實，只要不偏食、飲食均衡的情況下，攝取深綠色葉菜類及豆類植物；肝臟、魚、全穀類、大豆食品；以及紅肉、牛奶、乳酪等，就能輕鬆擁有B群。此外，維他命B1可從糙米中攝取，因此平日米飯可以加入糙米來補充維他命 B1。而老年人因食慾降低導致營養不足或素食者，則可建議服用維他命B群來補充。

而根據美國哥倫比亞大學的研究團隊於13日發表研究報告，初步研究結果顯示高單位維他命B群能有效抑制空汙對人體的危害。可見得B群是人體不可或缺的必須營養素。

知名維他命品牌克補提供完整8種維生素B群（B1、B2、B6、B12、菸鹼素、泛酸、生物素、葉酸），30秒快速崩散，有利吸收作用，迅速提升活力，另含有維生素C和維生素E、維生素C能促進膠原蛋白的形成，維生素E具有抗氧化作用，增進皮膚與血球的健康。

克補更為男性量身打造，添加了鋅，含有相當141公克牡蠣的含鋅量，給男士們充沛好精力；為女性貼心設想，添加了鐵，含有相當約264公克豬肝的含鐵量，給女士們有氧好氣色。

為了搶救男女上班族的活力，40年B群專家的克補特別打造「克補活力車隊」，展開全台「男女上班族大搶救」計畫，克補活力車隊即將全台巡迴，於上班族最疲累的下班時間至北、中、南商辦大樓與科學園區，讓幸運的上班族有機會免費乘車回家並獲得B群活力來源，為上班族加油打氣，提升活力。