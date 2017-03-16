美聯準會宣布升息1 碼 市場料年內再升息

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）美國聯準會宣布升息1 碼(25 個基本點)，調高聯邦資金利率目標區間至0.75%至1%，貨幣政策立場仍維持寬鬆。聯準會並指出美國經濟成長正邁向長期目標2%，但更重要的是，聯準會表示將在一定程度內，允許通膨超過長期目標的2%，這訊息告訴投資人未來不需要替超出預期的通膨過度緊張。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示，長期利率逐漸正常化的進程會影響公債與高評級債券，但對其他資產仍具有一定支撐，全球股市因企業獲利改善與評價上調而表現將相對突出，高收益債券同步受惠於景氣復甦，而新興市場債券在十年期長債的低波動與寬鬆貨幣政策延續下亦不看淡。

周文森對此指出，美國才剛擺脫經濟危機以及通貨緊縮的威脅，他們明瞭太過迅速的升息，會對經濟帶來傷害並摧毀過去八年的努力，因此野村投信相信，聯準會不會輕易冒險，是在一定程度內接受經濟指數超標，不輕易加速升息。

周文森認為，市場預期聯準會今年有望升息三次，相當合理，需要留意的是，在新的執政團隊下，許多政策仍充滿不確定性，使得聯準會欲採取更積極的升息步調將會非常困難，研判新政策的施行會有些許延滯期。總而言之，升息三次具有相當的可能性，兩次則是最少，第三次升息與否有賴大環境的承受度，包括強勢美元、貨幣市場穩定度、經濟成長的情形等。

更重要的是，聯準會已持有超過1.7兆美元的不動產抵押貸款證券(MBS)，這個金額龐大且聯準會幾乎可以引導貸款利率的走勢。當聯準會開始調整其持債比例且積極決定不再展延債務時，緊縮政策將正式揭開序幕，貸款市場接著冷卻，其他對於利率敏感的產業亦受影響，這是比升息更重要之處，建議投資人要密切留意。