台中金典歡慶18週年 推餐飲兩人同行優惠歡慶生日

十八歲經常被視為一個邁入成年的里程碑，因此，台中金典酒店為和大家一起同樂，歡慶18週年的生日，自即日起至五月底，推出多項不分平假日皆可享用的兩人同行的餐飲優惠，包含蘿拉牛排館、金典鐵板燒的雙人海陸套餐，以及栢麗廳和風館套餐、金園中餐廳酒家宴套餐所推出的兩人同行優惠價，都是期望藉此和大家分享金典生日的喜悅！

蘿拉牛排館所推出的優惠雙人海陸套餐，是以緬因活龍蝦與爐烤澳洲和牛沙朗心為組合的海陸饗宴，再搭配上舒活自助沙拉吧、點心吧，與手工麵包和湯品，雙人歡慶價只要NT$2,500+10%元；同樣推出兩人NT$2,500+10%元優惠雙人海陸套餐的金典鐵板燒，則是緬因活龍蝦與安格斯牛小排為主打，搭配前菜、沙拉、湯品、麵包與點心等組合，讓人感到相當超值。

另外，推出超值套餐兩人同行優惠價的金園中餐廳以及栢麗廳，分別是以午間限定的酒家宴套餐及和風館套餐為主打。金園中餐廳以過去台灣飲食文化中的精緻大菜為主題，推出適合個人享用的『酒家宴套餐』，兩人同行原價NT$1,716元，五月底前配合18週年慶活動，推出兩人同行享NT$999+10%的優惠價格。而以自助百匯受到大家喜愛的栢麗廳，則在這次活動中，特別推出和風館套餐，主廚精選日本料理中的前菜、揚物、刺身、湯品、燒物、食事等，組合為個人式套餐，讓民眾有不同的選擇，同樣是以兩人同行享NT$999+10%的優惠，讓大家輕鬆享受日式美食。

另一方面，為了讓享用栢麗廳自助百匯的朋友同樣能享受周年慶優惠，特別於三月底前推出的「三人同行一人免費」的優惠活動，只要現場以現金或刷卡支付平日原價NT$1,180+10%，假日原價NT$1,280+10%餐費的民眾，就可以享有三人同行一人免費的專案優惠。

為歡慶台中金典酒店18週年的各項雙人同行優惠活動只到五月底，想要輕鬆品嚐頂級饗宴的朋友，一定要把握這波優惠活動，洽詢專線：04-2328-8000。