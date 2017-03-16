支持青年創業夢 新竹豐邑喜來登「快閃店」 攤位零租金

青年創業、瞬間接軌國際不再是夢想，近年來「快閃店」從國外延燒到國內，更從百貨、精品業延燒到飯店服務業。新竹有五星飯店於一樓大廳改造店鋪空間，以「招商」的方式，提供有創業夢想的年輕人一個「免租金」的平台，讓優秀的自創品牌不再被高額的店租門檻所限，首場試行品牌展店即創佳績，進軍國際市場。即日起「快閃店」開放申請租用，不限品牌與類型，經飯店審核後即有機會於五星飯店中直接展店，與國內外消費者接觸。

新竹豐邑喜來登總經理「蕭偉隆」表示，在創業逐夢的過程中，不是所有人都有資源開始，或是開始後沒有平台空間可以發展，飯店所作的即是提供一個不用拿大半積蓄去冒險並加速夢想成真的機會及支持─「一個免租金的絕佳地點」、「一個可被國際看見的平台」，並用新竹喜來登的品牌影響力來支持青年創業圓夢。而「快閃店」計畫的成立，也是期望藉由青年創業的熱忱，為飯店注入新的氣象，讓社區及住客有不同其他飯店的入住體驗，增加與賓客互動的聯結性。

飯店在「快閃店」籌備初期主動出擊，網羅台灣在地特色品牌。2/24-3/17首場邀請台中「耶濃豆漿」進駐飯店三週，消息一出，便有許多社區住戶迫不及待搶先預定購買，「快閃店」店長「林晏瑋」表示，新竹人注重養生，原本新竹地區在宅配訂單中就佔有相當高的比例，但因為店面租金等因素，遲遲未拓點到新竹，正好受新竹喜來登的邀請，雙方一拍即合，並在228連假即創下近千瓶銷售成績，遠超過預期目標。

有別於一般門市或商場客層，飯店進出多為國外及外縣市旅客，以「耶濃豆漿」來說，國外商務客對於咖啡、巧克力和原味相當感興趣，時常早晚離開或回飯店順帶一瓶，藉此透過飯店平台打開更多市場。

新竹豐邑喜來登一樓「快閃店」即日起全面開放申請租用，首年度開放無場租優惠，品牌業者可於飯店官網下載申請表，由飯店審核通過即有機會於飯店經營「快閃店」平台。