黑心食安問題又一樁 俏江南掃把洗鍋子死魚當活魚賣

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）藝人大S（徐熙媛）婆婆張蘭所創辦並曾經營的飲食集團「俏江南」，被爆出黑廚醜聞。中國媒體踢爆，俏江南廚房竟將死魚當活魚賣，讓客人上吐下瀉，最後草率用錢解決。

近期有中國記者假扮應徵者，到俏江南做服務員，暗中採訪，並潛入湖南長沙悅方分店所拍攝廚房影片，影片中「炒菜鍋拿來洗拖把」、「廚房工作人員偷吃客人餐點」、「將客人吃過的辣椒回鍋再利用」、「死魚當活魚煮給客人吃用」等誇張行徑全都錄。

地上拉出來的拖把，想都沒想，往炒菜鍋涮個兩下，再來刷牆壁，抹布放在炒菜勺內，廚師幫客人炒好的菜放在一旁，突如其來一隻手，捏了偷吃，大陸臥底記者還故意問「這樣不好吧」，只見廚工一副不在乎的模樣。

大S的先生汪小菲在微博發文表示，媽媽張蘭2014年已經退出董事會，現在俏江南由香港著名資本CVC接手，業績下滑，管理漏洞百出，傷害老品牌形象巨大。

張蘭在2000年創辦俏江南，餐廳走高價消費路線，店面遍及中國大陸各地，在台灣也曾有分店。俏江南2011年起陸續傳出江蘇南京、山東青島等地分店使用黑心油或死魚充當活魚的食安問題，上市計畫因此受阻。

CVC在2014年收購俏江南，並與張蘭對簿公堂，張蘭資產遭凍結，家族全面退出俏江南經營。