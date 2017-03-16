2017 華泰瑞苑大尖山春季瑜珈營 體驗樂活瑜珈好時機

春暖花開的人間四月天，依山傍海的華泰瑞苑墾丁賓館全新推出「春季瑜珈營住房專案」，在最新營運的多功能園區內，精選一處幽靜自在的空間，設置瑜珈教室，為您打造獨一無二的身心靈寧靜之旅。4月23(日)-26日(三)，共四天三夜的專案內容包含花園客房住宿(加價NT$2,000即可升等海景客房)、六堂瑜珈課程、每人NT$1,000餐飲抵用額度、三天套餐式早餐、臉部肌密保溼SPA課程每房乙次、森林遊樂區專人導覽探索及門票優惠、SPA by Valmont 獨享六折優惠、左營高鐵中巴接駁服務買一送一。專案提供兩種價格選擇：兩人一間，一人參加瑜珈課程為NT$23,600；兩人一間，兩人參加瑜珈課程為NT$27,600，相當適合夫妻或是好友同行。

「春季瑜珈營住房專案」以初階學習者為授課對象，歡迎25歲至70歲的樂活人士參加。華泰瑞苑墾丁賓館特別師資含：Ee Tung、蔡慧璇、謝智鳴老師。共六堂課，每堂課除了主要授課老師指導外，並安排助教協助，讓每個參加的學員身心皆能融入大自然淨土、透過伸展與呼吸體驗真正「與自然共處」。即日起至3月底來電報名，前十名更可享早鳥優惠免一成服務費折扣！洽詢專線：+886 8 886 3666。

瑜珈教師資經歷：

＊Ee Tung

華泰瑞苑 瑜珈教師

EasE Yoga 瑜珈教師

＊蔡慧璇

高雄市瑜珈協會教師

簡善琳瑜珈補習班教師

＊謝智鳴

舞動十分工作坊 瑜珈老師

伊士邦健身中心 夢時代館 熱瑜珈老師