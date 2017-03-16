〈時評〉大陸國台辦主任張志軍的語重心長？

大陸國台辦主任張志軍日前在北京表示：「台獨之路走到盡頭就是統一」，惹來台北「決策高層」兩度透過媒體開罵，批評張志軍主持下的國台辦不但沒有將台灣蔡英文政府多次釋放的善意向上傳達，還多次拿「台獨」當兩岸關係陷入僵局的擋箭牌。對此，前國台辦副主任、現任海協會副會長葉克冬為張志軍緩頰，說張志軍只是「語重心長」。

這樣的「語重心長」有點讓人摸不著頭腦。

細查北京舉辦人大、政協「兩會」期間的大陸官員講話，在對兩岸關係情勢的評估中，同樣都是一句「複雜嚴峻」，而造成這種現象的原因，則是：「民進黨當局拒不承認『九二共識』、不肯承認兩岸同屬一中的事實」。

這裡面，基於面子，大陸官員不方便說出「複雜嚴峻」的另一個重要原因，是中國與美國川普政府的關係還沒搞定，兩岸關係因此存在台灣與美國的雙重變數。

面對如此「複雜嚴峻」的兩岸關係情勢，大陸的立場主要包括兩個方面，其一是老生常談的各種堅持與反對台獨，其二是大陸不會因此改變兩岸民間交流、交往的意願，仍相信透過各種努力，支持統一的台灣民眾會越來越多。葉克冬說，大陸有信心與耐心，相信兩岸關係的總體發展趨勢是不可阻擋的。

那麼，問題來了，既然有信心，張志軍急什麼呢？為什麼要說出「台獨之路走到盡頭就是統一」這種帶有威脅性的話語呢？葉克冬解釋，張說的是事實，也是對台獨勢力的一種警告與忠告。

但最近蔡政府有什麼台獨動作嗎？葉克冬沒舉出什麼實例，另一位前國台辦副主任、海協會副會長孫亞夫說了一些。孫說，台灣社會各種各樣的台獨勢力一直在不斷活動，包括要求正名、要求以台灣名義參加聯合國等。他說，從根本上說，民進黨堅持台獨立場，從「內裡」就會使兩岸關係緊張。

事實上，這就是蔡政府批評張志軍的問題所在，大陸涉台系統始終未把民進黨政府釋放的善意向上傳達。蔡政府對兩岸關係始終抱持不挑釁、沒有意外的原則，大陸過去指涉的「台獨」行為，都在蔡政府努力避免之列，但大陸方面，仍從民進黨的台獨「基本面」判定，蔡政府就是民進黨政府，就是台獨政府。

即便如此，大陸擔心的台獨，絕不是目前兩岸關係中立即而明顯的危險，張志軍的「語重心長」就顯得突兀且令人納悶了，唯一合理的解釋，是張志軍及國台辦自去年以來遭受極大壓力，既有中紀委的查處貪腐，又有大陸鷹派勢力對國台辦作為的夾擊，迫使張志軍不得不「語重心長」一番。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）