萬年前綠意盎然 研究：撒哈拉沙漠人類造成？

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）大約一萬年以前，撒哈拉沙漠仍有大量的植被覆蓋，生機蓬勃。近日有學者深入研究撒哈拉沙漠從一片綠意盎然到茫茫大漠的過程，認為「人類」在沙漠化中扮演重要角色。

許多學者為了瞭解氣候變遷、環境變化的激發點，長期投入撒哈拉地區沙漠化研究。近期一篇發表於地球科學期刊《Frontiers in Earth Science》的文章，顛覆了過去學者的說法。過去的研究多歸結，是因地球自轉軸的變化或植被自然轉變造成。

但此篇文章的作者，考古學家David Wright指出，不可忽視人類在其中造成的影響。Wright解釋：「東亞地區早有理論提出，新石器時代人類開發、大幅改變地貌造成季風無法有效深入內陸。」另外，歐洲、北美及紐西蘭等地亦有充分證據證明，史前時代「人類導致的環境與氣候變遷」。Wright認為，以上論述可以同樣套用在撒哈拉地區。

Wright為了驗證他的假設，檢視了撒哈拉一帶的考古遺跡。他比較了撒哈拉地區最早出現的遊牧人口散居路線，以及灌木叢的擴散範圍（灌木生長是衡量荒漠生態系的重要指標）。

眼前的證據證實了Wright的猜想，大約8000多年前尼羅河流域首度出現了遊牧社群，並且開始向西擴張。當社群往西遷移，當地灌木植被的數量也隨之上升。

農牧投入對區域生態有重大影響。遊牧、畜牧帶來的牲口使當地植被減少，增加陸地反照率（albedo，指反射太陽輻射和原先入射輻射的比值），連帶影響大氣溫度、氣候條件，使季風帶來的降雨大幅下降。貧弱的季風又持續造成沙漠化、植被流失，形成新的生態循環，最終擴及影響到整個中部撒哈拉。

事實上，研究仍有待後續補足，Wright深信在表象底下，還潛藏著大量資訊等著我們挖掘。例如，當時的撒哈拉到處都是湖泊，裡面必然也有植被轉變的記錄。只要追溯到這些「前湖區」的湖底就可分析岩層，獲知當時人類的活動歷程。不過，目前仍然很難衡量植被變化、氣候之間的關聯。

Wright表示：「這是我們做為考古學家、環境生態學家的工作，深入這些數據，建立細緻的模型來解釋。」

儘管是上千年前的事了，這些證據仍充份揭示了人類和氣候變遷的關聯。目前世界上有15%的人口居住在沙漠區域，Wright強調：「我們得好好思考，人類要如何在乾燥環境和大自然共存。」