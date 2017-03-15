泰公共電視臺來臺　拍攝新住民生活、文化、與探討臺創新政策

（台灣英文新聞／綜合報導）泰國為臺灣新南向政策目標國之一，而泰國新住民在臺約有八千餘人。為了解泰人在臺生活情況與臺灣的新住民相關政策，泰國公共電視臺(THAI PBS)今(15)日前往移民署進行採訪，對臺灣移民輔導等相關業務進行取材，除希望讓泰國民眾更了解臺灣生活多樣化及創新政策，更進一步也能吸引泰人來臺觀光。

泰國公共電視臺為泰國首家公共傳播機構，泰國公共視聽法於2008年1月15日生效，透過該法案設立泰國公共電視臺。該電視臺透過電視、廣播、網站、及社群媒體等各式媒介提供泰國民眾知性較高且具深度之泰文、英文即時新聞資訊，收視地區遍及全泰。泰國公共電視台記者PARANEE CHANTARAKUL及WARONG YAEM-ARUN周三赴移民署移民事務組，了解輔導創新政策方面。

移民署移民事務組組長李臨鳳表示，政府目前正推動新住民展新計畫，包括語言拓能、一代就業、二代增能、多元服務及關懷協助等項目，例如東南亞語學習、導遊領隊輔導考照、二代培力海外生活體驗等激發新住民及子女潛能，打造南向新實力。

另外，影片拍攝也來到移民署的臺北服務站，電視台團隊在此訪問擔任志工通譯的泰國新住民陳瑪俐。陳瑪俐說，泰國新住民來臺多為語言不通，除了基本中文學習外，移民署也會有家庭生活教育課及生活諮詢服務，提供給新住民參考。她剛到臺灣也有適應不良問題，後來到臺北服務站擔任志工，協助泰國鄉親辦理居、停留證件申請，同時也以自身經驗分享在臺生活經驗，協助同鄉快速熟悉在臺生活。

泰國公共電視台記者CHANTARAKUL表示，此行採訪行程為期6天，主要為製作泰國新住民在臺接受輔導及創新服務、泰籍勞工在工廠或公司工作情形、垃圾分類再回收利用等垃圾不落地政策，還有臺灣有名的夜市美食、鼎泰豐小籠包、臺北101、西門町、故宮博物院等泰國觀光客熱門景點等專題報導。