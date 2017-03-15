管碧玲：我會是最適合的高雄市長人選

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨立委管碧玲今（15）日說，她在高雄市長初選民調都在領先群中；基層民意會聽到「花媽做完換管媽」，最近又流傳「花媽管媽都是好媽」，但現在的民調，不見得是最後的盤面。



管碧玲今天接受廣播節目專訪，面對高雄市長初選，節目主持人問，最近幾次民調，都不是第一，但名次不差，認同這些民調嗎？



管碧玲說，從開始被談論初選以來，有很長的時間她一直是在領先之中，那當然有一份民調出現後，她的民調確實有亂掉，此民調被媒體大量採用，確實造成一些波動，但是局勢很明顯，她還是在領先群中。

面對基層的民意，實際接觸後是什麼樣的水溫？管碧玲表示，基層基本就是有「花媽做完換管媽」這個順口溜，最近又流行一句話，叫做「花媽管媽都是好媽」；但現在的民調，還不見得是最後的盤面。

主持人也問到，高雄市長陳菊要傳承給民進黨立委劉世芳的意味濃厚，對此，管碧玲說，陳菊執政多年來深得民心，有她的支持的確對初選有很大的影響力。陳菊和劉世芳是長期的夥伴，自然而然會希望支持劉世芳，讓劉世芳來接棒。

管碧玲也強調，「我相信我是最合適的人選」，她表示，從政18年以來，每一天都在為高雄市民做事，這些年的歷練也修練自己從強硬的風格，轉變為溫潤卻不失魄力和堅持。她認為，他已經準備好當高雄市長該具備的條件了。

2018高雄市長選戰，民進黨內形成陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟及劉世芳5名在地立委卡位戰，外界會將這場初選解讀成派系的鬥爭。對於派系問題，管碧玲指出，所有人都是英派，民進黨所有夥伴都應該要團結，大家怎麼忍心讓民進黨再次執政時，還用舊的思維運作成新系、反新系之爭，讓政治操作落入窠臼、鬧得風風雨雨？