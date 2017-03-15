義美高志明：高價契作本土「青仁黑豆．黃仁黑豆」支持農民

原文取自義美食品總經理高志明官方臉書「環保食安志工」：

一、繼上個月，本公司宣佈願高價契作符合「豆奶」製造品種、低農藥殘留的「台灣產黃豆」300,000公斤之後，擬再擴大契作品項至真正「台灣產」「黑豆」；二個品類，數量總計：500,000公斤/年。

二、目前真正「台灣產」「黑豆」，數量很少，95%以上，都自國外進口；大量購買的價格，約為40~70元/公斤(青仁)，30~40元/公斤(黃仁)。

三、本公司願意以95元/公斤契作購買真正「台灣產」、「低農藥殘留」的「青仁黑豆」(台南3號)；數量：400,000公斤/年，以及80元/公斤契作購買「黃仁黑豆」(台南5號)；數量：100,000公斤/年。

※目前我們使用過的品種外，或許，還有其他品種適合我們公司的使用；歡迎農民、農戶提供；我們會自總量中調整加入。

四、所有「台灣產」、「極低農藥殘留」的農產品，皆屬於我們消費者應該認定的健康食材；因為農藥殘留少、危害人體機率低，又因「在地生產」，消耗能源少，有利地球環境；台灣農民不必灰心，應該堅持高品質，而不必追求產量；因為「量大．農藥殘留較多」，價格一定比較低； 「量雖少．農藥殘留量極低」，價格一定高很多；若有人願意契作購買、或幫忙銷售，最後總計，總收入一定比較多！

五、況且「極低農藥殘留」的農作物耕種，也會減少對「台灣環境」的傷害，絕對會「友善台灣環境」。

六、歡迎真正有意願契作的「農友」，於上班時間來電聯絡本公司採購部：陳資深經理02-2351-9211#350、呂副理02-2351-9211#333。

​