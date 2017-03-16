停電了冰箱食物怎麼辦？美紅十字會教四守則

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）現代人非常依賴冰箱來保持食物新鮮，但是如果停電了，冰箱裡的食物哪些容易壞？又還有哪些經的起「考驗」，還可以食用呢？美國紅十字會特別提供以下幾招，來處理這樣的狀況。

安全守則一：時常保持冰箱門緊閉

停電後，冰箱的壓縮機停止運作，因此也無法保持將冰箱維持在能保鮮的溫度，不過，如果完全不去動冰箱門，冷藏區大概可以維持低溫4個小時，至於裝滿東西的冷凍櫃，則可以維持大約48小時，如果只裝半滿，則可以維持冷凍低溫24小時。

安全守則二：確定食物的使用順序

優先食用「易腐敗食物」，這是指那些只能保存在攝氏4度以下的食物，只要高於這個溫度，這些食物就會開始衰敗，因此必須優先解決它們。這些易腐敗食物解決後，才開始動冷凍櫃內的東西，至於穀類作物和不會腐敗的食物，則在冷藏櫃、冷凍櫃內的東西都吃完後，才輪到它們。

如果你覺得，這次的停電可能會超過一天，那就額外準備一個裝滿冰塊的冰桶，用來裝冷凍櫃內吃不完卻又想留下的東西，其他食物則必須在被東西覆蓋的情況下，保存在乾燥、陰涼的地方。

安全守則三：不要惋惜可能壞掉的食物

如果有家禽、魚類、雞蛋、肉類或是廚餘之類的食物，暴露在超過攝氏4度以上的溫度中超過2小時，或者發現一些食物出現奇怪的味道、顏色、花紋，就算只是「懷疑有問題」，就不要在遲疑了。丟掉就對了！

如果你不確定食物解除危機時的溫度，可以用溫度計測量，那些從冷凍櫃拿出來的食物如果還是低於攝氏4度，且上面仍附著霜，那你就可以把它放回冷凍櫃裡去。

安全守則四：「食物不可貌相」

這是最重要的！

千萬不要以為那些在常溫放超過一段時間的食物，如果外觀正常、味道正常，就可以正常食用。有些食物放在常溫下一兩個小時，看起來沒有異狀，聞起來也沒有異味，實際上會導致食物中毒症狀的細菌已經開始滋生了，有些細菌甚至連將食物煮熟都殺不死。

所以，該丟的，不要猶豫，為了自己的健康，就直接丟掉吧！