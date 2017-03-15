懷璧其罪？歐動物園自砍犀牛角防盜獵

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）很多人可能認為，犀牛等「懷璧其罪」的動物，或許比起危機四伏的荒野，待在城市的動物園內反而比較安全，但是事實真的是如此嗎？

7日早上，在法國伊夫林省Thoiry動物園的非洲展區，一隻名叫文斯(Vince)的稀有白犀牛被入侵的盜獵者開槍擊中頭部，隨後被以電鋸強行鋸下犀牛角，文斯並因此喪生，其他白犀牛則因為竊賊時間不足逃過一劫。

這是歐洲動物園首次發生類似的情事，因而震驚了全歐洲，其他動物園為了避免類似的事情再度發生，已經開始採取動作。

捷克拉貝河畔皇宮鎮(Dvur Kralove nad Labem)動物園的發言人Andrea Jirousova指出，為了保護園內的21頭黑犀牛與南方白犀牛，園方已經決定先行鋸下園內所有犀牛的犀角，不過為了怕盜獵者「搶先」行動，園方拒絕透露「鋸角」手術的確切時間。

在此之前，動物園只會因為犀牛的健康因素，或是為了運送方便而鋸掉犀牛角，因為害怕盜獵者傷害犀牛還是頭一遭，再加上拉貝河畔皇宮鎮動物園又是全世界唯一有能力進行人工繁衍北方白犀牛這一極度稀有犀牛的動物園，保護措施顯得無比重要。

Jirousova表示，動物園會以人道的方式去除犀角，除了會在手術前替犀牛麻醉外，鋸掉犀角的接合處也會將尖銳處磨鈍。

犀牛角的主要需求來自於中國、越南，這些地方的傳統醫學相信犀角除了可以入藥，還具有壯陽的功效，售價在當地的黑市甚至高達每公斤6萬美元，比同樣重量的古柯鹼及黃金還要貴，高額報酬讓盜獵者不惜冒各種風險也要弄到犀牛角。

2009年，貝河畔皇宮鎮動物園在肯亞的Ol Pejeta保護區野放了一雌二雄的三隻北方白犀牛，只是牠們不具備生育的能力，園方已經承諾會以卵子萃取與代理孕母的技術，試圖維持犀牛數量。

然而，歷經非洲的戰亂與盜獵者的窮追不捨後，北方白犀牛已經幾乎在非洲大陸上絕跡，現在似乎只能依靠人工方式讓牠們的族群生存下去了。