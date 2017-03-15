臺灣期貨交易所參加第42屆美國期貨業協會(FIA)年會

第42屆美國期貨業協會(Futures Industry Association, FIA)年會於3月14日至17日在美國佛羅里達州波卡雷登市舉辦。FIA年會為每年全球期貨業界最盛大的會議，吸引全球30多個國家，超過1,000名來自金融主管機關、衍生性商品交易所、結算機構、期貨商、資訊廠商以及新聞媒體之代表參加。

本屆年會論壇主題包含交易所領導人座談、區塊鏈對金融市場的影響、金融科技之進展如何應用於衍生性商品市場、金融法規改革方向、商品市場之發展、結算業務之挑戰與結算所之風險、全球市場流動性概況以及美國大選後之政治發展對衍生性商品之影響等各項期貨市場最新議題，並邀請美國商品期貨交易委員會(CFTC)代理主席J. Christopher Giancarlo、前英國首相David Cameron與美國參議員David Perdue進行專題演講。

期交所拓展本國期貨市場國際化不遺餘力，除藉此機會與芝加哥商業交易所(CME)、印度國家證券交易所(NSE)、日本交易所(JPX)進行會談及意見交換外，並會晤外資機構之與會代表，介紹期交所五月將推出之新商品及新制度，期能透過交流吸引更多國際專業機構法人參與台灣期貨市場。