HiNet SecureBox資安保護新模式檔案加密抵擋勒索軟體

根據iThome報導，近期竄起專門綁架企業的駭客團體， 已綁架了超過40,000台資料庫，不只歐洲、美國、日本、 中國，連澳洲都傳出了不少企業遭勒贖的災情， 更顯資安對企業的重要性。 中華電信與華鉅科技共同合作開發的檔案保護服務「HiNet SecureBox 檔案安心存」，提供了雙層的檔案保護服務， 第一層是保險箱的管理，第二層是檔案加密的保護， 存在保險箱內的檔案會自動加密， 並防止駭客為達到勒索目的再次將檔案加密。

「HiNet SecureBox 檔案安心存」全新資安守護拒絕勒索軟體

過去保護檔案的方式多為直接將檔案設置密碼， 但根據國外許多案例顯示， 單純以密碼保護檔案還是會遭到勒索軟體的攻擊， 再者檔案外發給他人時也無法設定可讀取的時間， 難以保障重要檔案。「HiNet SecureBox檔案安心存」透過與以往不同模式， 用最簡單的方式保護檔案：

檔案透過「HiNet SecureBox檔案安心存」 存入保險箱後即有自動加密的功能，移出後則自動解密， 無須改變電腦的使用習慣，只要在保險箱內操作檔案， 都是在安全加密的狀態下，避免受到駭客從遠端的攻擊。 外發或攜出檔案時，可定義檔案可讀取的時間、次數與開啟密碼， 檔案閱讀過程皆是加密檔案，無法複製及列印， 時間到期後自動拒絕讀取，也避免資料公開成為駭客的攻擊目標。「 HiNet SecureBox 檔案安心存」支援多數常見檔案格式(OFFICE文件、圖片、 影片等)，提供一般中小企業基本的檔案保護需求。

行政院資安處草擬之「資安管理法」實施在即，如何以簡單、快速、 安全的方式保護企業內部重要檔案的安全已是當務之急。 現在申請企業上網-光世代固定制，即贈送「HiNet SecureBox 檔案安心存」兩組帳號+500GB加密空間。 若有更進一步特殊檔案保護需求，亦可專案洽談企業版服務。 洽詢專線:0800-080-365