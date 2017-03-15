HiNet SecureBox資安保護新模式檔案加密抵擋勒索軟體

根據iThome報導，近期竄起專門綁架企業的駭客團體，已綁架了超過40,000台資料庫，不只歐洲、美國、日本、中國，連澳洲都傳出了不少企業遭勒贖的災情，更顯資安對企業的重要性。中華電信與華鉅科技共同合作開發的檔案保護服務「HiNet SecureBox 檔案安心存」，提供了雙層的檔案保護服務，第一層是保險箱的管理，第二層是檔案加密的保護，存在保險箱內的檔案會自動加密，並防止駭客為達到勒索目的再次將檔案加密。
「HiNet SecureBox 檔案安心存」全新資安守護拒絕勒索軟體
過去保護檔案的方式多為直接將檔案設置密碼，但根據國外許多案例顯示，單純以密碼保護檔案還是會遭到勒索軟體的攻擊，再者檔案外發給他人時也無法設定可讀取的時間，難以保障重要檔案。「HiNet SecureBox檔案安心存」透過與以往不同模式，用最簡單的方式保護檔案：
檔案透過「HiNet SecureBox檔案安心存」存入保險箱後即有自動加密的功能，移出後則自動解密，無須改變電腦的使用習慣，只要在保險箱內操作檔案，都是在安全加密的狀態下，避免受到駭客從遠端的攻擊。外發或攜出檔案時，可定義檔案可讀取的時間、次數與開啟密碼，檔案閱讀過程皆是加密檔案，無法複製及列印，時間到期後自動拒絕讀取，也避免資料公開成為駭客的攻擊目標。「HiNet SecureBox 檔案安心存」支援多數常見檔案格式(OFFICE文件、圖片、影片等)，提供一般中小企業基本的檔案保護需求。
行政院資安處草擬之「資安管理法」實施在即，如何以簡單、快速、安全的方式保護企業內部重要檔案的安全已是當務之急。現在申請企業上網-光世代固定制，即贈送「HiNet SecureBox 檔案安心存」兩組帳號+500GB加密空間。若有更進一步特殊檔案保護需求，亦可專案洽談企業版服務。洽詢專線:0800-080-365