證交所推動定期定額買股票的機制

定期定額投資基金是一種對於個人財務規劃衝擊很小的理財方式。投資人不需要拿出一筆金額很大的資金，每個月最低只需要三千至五千塊，固定投資在一個標的上面的投資方式。多數人都有定期定額申購基金的經驗，台灣證券交易所在今年元月開始推出定期定額買股票的機制，希望吸引更多小資族投入股市。

由於標的價格會隨著市場的變化而有所起伏，所以每個月的投資金額雖然固定，但是買到的資產單位卻不會相同。有意願進行定期定額的投資人一定要了解，定期定額是一種類似［零存整付］的概念，初期因為累積的本金較低，就算投資報酬率高得驚人，整體的獲利數字不見得會有讓人驚艷的表現，可累積財富。

定期定額是一種很簡單的投資方式，『定額』意思是每次的投資金額都一樣，所以股價好時買到的單位數就少，當股價不好時買到的單位數自然就多了。『定期』。定期定額主要就是攤平的觀念，不論股票價格或基金淨值往上或往下，都定時持續不斷的買，這樣子每單位成本自然就會降低，達到平均值。

相較於單筆投入，定期定額可以有效的減少資金投入受淨值波動的影響，但是必須遞延資金投入的時間點，間接影響投資績效。股票型基金因為淨值波動幅度大，以定期定額方式投入效果比較顯著。畢竟波動風險比起資金投入的遞延重要許多，所以股票型基金非常適合使用定期定額。

券商執行股票買進的流程，是先以投資人扣款日當天股票的收盤價略加5%∼10%，計算投資人大概可以買的股數，隔一個交易日開盤後就分批買進。但投資人每次會約略買進約3,000元的股票，不一定是整數3,000元。

券商幫客戶買進股票後，交割時就會把股票分拆，匯撥入不同客戶的集保帳戶裡，因此賣出股票時需要投資人自己執行，湊成整張（1,000股）即可以在集中市場賣出，不足整張的零股，只能在盤後的零股交易時段賣出。

不過，小資族想定期定額買股票，選擇開戶券商前要先停看聽，因為各家券商推出的委託方式大不相同，開戶流程與現有可投資的標的差異也很大。

主管機關在開辦這項業務時，允許各家券商推薦值得長期存股標的，券商會先仔細評估過信託和受託方式的利弊，認為初期以服務現有客戶為主軸，因此提供比較方便、成本較低的委託下單服務就可以。

如果雙軌同時並行上路，還要特別和客戶解釋2種模式的不同，容易造成混淆，因此先做1種來測水溫。針對目前市場上已有券實施「小資零股理財平台」作法， 同樣是定期扣款買股票、每月扣款次數最多3次、投資門檻最低3,000元，甚至可以設定買進價格。