證交所推動ETF商品

全球ETF市場發展快速，根據統計，2016年年底全球ETF掛牌檔數為6,053檔，資產規模已突破3.5兆美元，資產規模年成長速度18.4%，大幅超越前一年度的7.7%；台灣ETF市場成長速度冠亞洲，台灣證券交昜所拚ETF能見度，證交所指出，近3年台灣ETF市場成長驚人，市場日均成交值從10億元躍升至70億元，ETF占整體市場成交值比重亦由1％大幅提升，最高曾經高達9％。

由於ETF同時具備股票及基金的特性，與傳統共同基金最大的區別在於，傳統共同基金是依據基金經理人的投資判斷買進標的；而ETF則是根據其追蹤的指數，被動式地買進該市場或產業所相對應的一籃子標的資產。對於研究資源相對有限的一般投資人而言，只要掌握市場趨勢，便可從中獲得參與該市場相對應的合理報酬。另外，目前ETF種類發展齊全，已逐漸成為全球投資人在資金佈局上重要的投資及避險的工具股票型ETF除了依投資區域分為全球型、區域型、單一國家型之外，也依產業類別區為科技、金融、消費、醫療…等。另外，也有根據企業規模區分為大型、中型、小型甚或依投資風險與收益的不同而區分為成長及價值型。投資人可依個人風險偏好輕鬆跨足國際投資。

債券/固定收益型ETF主要分為投資於公債、投資級債及高收益債3種類型。其他常見的類別還包括新興市場債、可轉換公司債、抗通膨債券（TIPS）ETF…等。在持續低利的環境下，Yield Seeking(追逐收益率) 一直是投資人普遍的首要策略，債券資產成為資產配置不可或缺的一環。不過，一般個別債券由於投資門檻通常較高，是一般投資人較難參與的市場，一般投資人則可考慮透過ETF投資規劃個人的資產配置。

ETF具備成本低、多空皆宜且操作靈活的特性，已成為國際法人機構在建構全球投資佈局時快速介入潛力市場不可或缺的投資工具。尤其是富邦證券已推出了定期定額買富邦ETF，讓投資人更輕鬆、更方便的方式投資全世界。

台灣ETF商品類型除傳統股票現貨ETF拓展至期貨、槓桿反向等交易型ETF，追蹤市場涵蓋臺灣、香港、印度、中國、日本、歐洲、美國、韓國等8個市場，並發展出亞洲首檔恐慌指數（VIX） ETF。

今年1月起債券ETF證券交易稅繼續停徵10年後，台灣ETF的資產類別再納入債券，整體台灣ETF市場豐富又具生命力。證交所指出，去年5月6日於台北舉辦的臺灣ETF論壇獲得廣大迴響，超過百餘家機構投資人參加，因此證交所與彭博資訊今年再度攜手合作，並將宣導版圖至香港，期能藉國內外市場專家分享，讓國際機構投資人充分了解台灣ETF市場特色，進一步運用台灣ETF掌握台股投資。