沙國首度舉辦婦女大會 全場無女性

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）沙烏地阿拉伯的蓋西姆省（al-Qassim）週六舉辦了一場史無前例的婦女大會。對這樣封閉、女性幾無機會登上公眾舞台的國家而言，這無疑是一大進步。

只是，會議主辦方似乎忘了一項會議上頂頂重要的事──女人。根據當日拍攝的照片，這場婦女大會上，有13名男性一字排開坐在舞台上，卻沒有任何女性出席。

BBC報導，很顯然地女性應該被安排在另一間房間，透過視訊參與會議、發言。

這張「男性主導」的諷刺照片在社群媒體廣為流傳。網友不免將它和另一張爆紅照片比較──今年一月時，川普也在一群男性幕僚圍繞下簽署了的反墮胎相關命令。

川普今年初在男性幕僚圍繞下簽署墮胎相關政令，圖片來源：美聯社。

這場婦女大會是由蓋西姆省的省長費薩爾王子(Prince Faisal bin Mishal bin Saud)舉辦。費薩爾王子表示，這是該國第一次舉辦這種會議，他以此為榮。費薩爾王子提及：「蓋希姆省的人們都把婦女當作姊妹看待，我們有責任要為婦女開放更多工作機會。這場大會的主席是費薩爾王子的妻子，但她也不在相片中。

沙烏地阿拉伯嚴格執行性別隔離政策，無血緣的男性和女性不得共處一室。但，隨著該國近日發布的2030遠景計畫，將鬆綁部份性別隔離規則。計畫也預計將女性的勞動參與率由22%提升至30%。