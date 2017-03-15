荷蘭周三大選 中間偏右與極右之爭再現

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）荷蘭大選會在歐洲時間15日舉行，目前民調領先的是立場中間偏右、正在執政的總理魯特(Mark Rutte)、與反移民的自由黨黨魁基爾特·懷爾德斯(Geert Wilders)。

如同其他歐洲國家的大選一樣，荷蘭這次的大選，是測試荷蘭極右情緒的試劑，因此雙方也特別賣力，魯特舉起反民粹的大旗，將這次大選定調為「反民粹」、「反極右」的戰爭。

懷爾德斯則跟其他國家的極右派政黨提出類似的疑歐、反移民、反伊斯蘭相關政策，主張荷蘭應該退出歐盟，並全面關閉清真寺，同時在荷蘭境內禁止可蘭經，雙方在電視辯論上，就如何處理移民問題進行了激烈的攻防戰。

魯特攻擊懷爾德斯關閉邊界、清真寺及禁止可蘭經的做法是「假的解決辦法」，懷爾德斯指控魯特比起照顧荷蘭人民，對移民更好，提供他們更好的醫療照顧服務，代表左派勢力的工黨領袖Lodewijk Asscher則譏諷懷爾德斯是「發1萬則憤怒推特，卻無法提出解決辦法」的人。

雖然英國脫歐與川普當選讓民調的可靠性受到質疑，不過對於魯特而言，這或許是好消息，因為自由黨目前的民調略微領先，分析師則認為之後這個領先的數字會開始下降。

就算懷爾德斯最後勝選，他仍面臨一個重大的問題。

荷蘭的國會席次分配與所有主要政黨票數的分配比例相同，而荷蘭政壇檯面上的所有政黨目前都拒絕與其合作，這代表著無論懷爾德斯在大選中的表現怎樣，他都很難憑一己之力左右最後政府走向。