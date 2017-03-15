莫名憂鬱易怒？ 別讓荷爾蒙搗亂生活

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）每個月月經來潮前容易焦慮、易哭、煩躁、四肢水腫或冒痘等不適症狀嗎？可能就是經前症候群在搞鬼。婦產科醫師提醒，女性月經期間荷爾蒙波動較大恐引發身心不適，建議就醫評估服用新一代口服避孕藥來改善，並穩定持續服用，避免影響工作及感情生活。

台北市立聯合醫院婦幼院區婦產科主任林姿吟醫師表示，一名22歲大四女大生來求診時主訴，從青春期開始月經就很不規則，經常滴滴答答的，尤其月經來前幾天情緒很容易被激怒、變得暴躁；最近半年也沒熬夜，月經來期間雙頰及下巴卻莫名長出爛痘。情人節那天因滿臉「痘花」，加上出現水腫，不想出門約會，卻被男友誤以為劈腿而吵架鬧分手，讓她相當難過。經網路爬文覺得自己可能患有「經前症候群｣，趕緊尋求婦產科醫師協助。

林姿吟醫師說，成年女性的青春痘有七成跟荷爾蒙變化有關，尤其多在月經來潮前冒出來，每個月反覆冒出痘痘對年輕女性相當困擾。另外「經前症候群｣讓女性在月經來臨前情緒會變得敏感、負面、低落，且易被激怒；生理上還經常伴隨乳房脹痛、頭痛等症狀，若另一半沒有察覺或體諒，很容易爆發口角，造成感情糾紛。

林姿吟醫師表示，口服避孕藥除了用來避孕外，新一代口服避孕藥含有超低劑量的雌激素及第四代黃體素，副作用比傳統避孕藥少，可避孕及治療中度痤瘡(俗稱青春痘)。新一代口服避孕藥所含的第四代黃體素，可抑制雄性素的活性，降低皮脂腺過度分泌，改善因荷爾蒙不穩引起的青春痘問題。另外口服避孕藥也可以改善女性生理期來臨前的情緒低落、易怒、身體四肢水腫現象。此外，服用事前口服避孕藥最怕忘記吃藥而導致避孕效果降低，故建議女性可先選用28顆裝的口服避孕藥，每天持續服用，服完再換下一盒，就不怕忘記了。

林姿吟醫師提醒，口服避孕藥並非每個人都適合吃，而且也不是每一種口服避孕藥都有改善春青痘及消除水腫的效果，加上口服避孕藥是醫師處方用藥，建議有需求的女性應直接尋求婦產科醫師協助，經專業評估後使用適合自己的避孕藥。