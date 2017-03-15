巴菲特說讚，ETF投資魅力不容小覷

全球ETF市場發展快速，已成為現代投資新顯學，根據統計，2016年年底全球ETF掛牌檔數為6,053檔，資產規模已突破3.5兆美元，資產規模年成長速度18.4%，大幅超越前一年度的7.7%；若以資產種類劃分，股票型ETF為最大宗、占整體資產規模的78.1%，債券型占17.2%，其他類型則占了4.7%。其中，美國是運用ETF投資最為廣泛的市場，2016年底在美國掛牌的ETF資產規模已達2.54兆美元，占全球ETF市場規模的7成，且近5年以近20%的速度快速成長。相形之下，在美國的共同基金資產規模卻已是連續兩年出現衰退。

ETF為什麼有如此驚人的成長﹖富邦證券表示，由於ETF同時具備股票及基金的特性，與傳統共同基金最大的區別在於，傳統共同基金是依據基金經理人的投資判斷買進標的；而ETF則是根據其追蹤的指數，被動式地買進該市場或產業所相對應的一籃子標的資產。對於研究資源相對有限的一般投資人而言，只要掌握市場趨勢，便可從中獲得參與該市場相對應的合理報酬。另外，目前ETF種類發展齊全，已逐漸成為全球投資人在資金佈局上重要的投資及避險的工具，而 ETF將投資化繁為簡的特性也使得股神巴菲特曾多次公開推薦，可見ETF投資魅力不容小覷。

目前全球發行的ETF，若以資產標的作區分，主要可以分為股票及債券2大類別：

（1）股票型ETF：除了依投資區域分為全球型、區域型、單一國家型之外，也依產業類別區為科技、金融、消費、醫療…等。另外，也有根據企業規模區分為大型、中型、小型甚或依投資風險與收益的不同而區分為成長及價值型。投資人可依個人風險偏好輕鬆跨足國際投資。

以美國股市為例，雖然過去幾年大盤指數持續盤整，但是對的產業類股表現往往是遠優於大盤表現，如：去年上半年的公用事業與地產類股，因受惠升息預期減緩；及今年以來資訊科技類股受惠於財報優異，相關類股表現都優於大盤。富邦證券表示，受惠於美國進入升息循環及川普將鬆綁金融法規，預期金融類股ETF將有不錯的表現，該類股ETF交易量目前已居美國掛牌ETF中前十大。

（2）債券/固定收益型ETF：主要分為投資於公債、投資級債及高收益債3種類型。其他常見的類別還包括新興市場債、可轉換公司債、抗通膨債券（TIPS）ETF…等。在持續低利的環境下，Yield Seeking(追逐收益率) 一直是投資人普遍的首要策略，債券資產成為資產配置不可或缺的一環。不過，一般個別債券由於投資門檻通常較高，是一般投資人較難參與的市場，一般投資人則可考慮透過ETF投資規劃個人的資產配置。

富邦證券指出，特別是高收益債及新興市場債，因個別債券風險較高，一般投資人挑選不易。而透過相關ETF不但是可方便參與投資的方式，ETF的投資組合模式還可達到分散風險的目的。此外，近期隨著通膨壓力及升息預期的提高，抗通膨債券ETF、浮動利率債券ETF及美國公債放空ETF都是最近市場關注的方向。

（3）除了以上2種類別外，還有投資於不動產、匯率、原物料商品、作空型、槓桿型以及波動度(VIX)等類型的ETF，雖然這幾類ETF的資產規模僅占全體ETF的資產規模約5%，但以交易量看，卻常是美國掛牌最熱門的ETF交易標的；包括VIX相關ETF、原物料商品及相關礦業ETF常是位居美國掛牌ETF中前十大交易量的ETF。富邦證券表示，預期其他類別的ETF在避險及策略交易的需求下，未來規模及交易量皆成長可期。

投資金律與市場經驗總是反覆地告誡著風險分散的重要性，而對於資金有限的一般投資人而言，風險考量往往與短期間高報酬的追求一樣重要。富邦證券建議，若以投資股票為例，相較於單向地持有現股，買進一般區域型或產業型的股票ETF，即代表買進一籃子該區域或該產業的眾多優質企業股票，不僅可以大幅降低篩選股票的失誤風險，也可以輕鬆參與一般投資人總是難以介入的高價藍籌股行情，投資人可善用定期定額執行紀律操作，在時間的複利效果下，將可以共享經濟成長所帶來的合理資本回報。

預期各主要經濟體可望持續穩定溫和成長，配合仍然是低利的環境下，使得全球金融投資仍是充滿機會。富邦證券強調，ETF具備成本低、多空皆宜且操作靈活的特性，已成為國際法人機構在建構全球投資佈局時快速介入潛力市場不可或缺的投資工具。尤其是富邦證券已推出了定期定額買富邦ETF，讓投資人更輕鬆、更方便的方式投資全世界。