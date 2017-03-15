響應Ford環境友善理念 供應商共展綠色製造

順應綠色製造意識抬頭，Ford與全球的合作供應商分享更多的永續製造實務，進一步減少生態足跡。

潔淨環境合作夥伴(Partnership for A Cleaner Environment, 以下簡稱PACE)計畫是Ford承諾打造更美好世界(Better World)的重要舉措之一。許多永續製造實務皆已落實在製造廠區中，而Ford進一步擴展此計畫，協助供應商降低二氧化碳及廢氣排放量，並將水資源與能源更有效率的運用。第二批選定的供應商已於去年受邀參加此自願計畫，而在兩年內影響了超過40家公司參與此計畫。PACE計畫至今的影響力已擴大至超過40個國家、近1100個供應商生產線。

藉由推動PACE計畫，Ford展現了對永續環境與企業公民的承諾。美國道德村協會(Ethisphere Institute)於今日宣佈Ford連續第八年獲選為「全球最具商業道德企業」。

Ford永續供應鏈資深經理Mary Wroten表示：「很開心能與同樣願意承擔環境責任的供應商夥伴攜手合作，在降低整體的生態足跡的同時，持續提供優質的產品。作為一家企業，透過正確的方式製造高品質產品，並將對環境的衝擊降至最低是非常重要的。」

在PACE計畫中，Ford提供典範實務與監測儀器，協助供應商隨時追蹤狀況，以達成他們設定的目標。同時，供應商會回報進展並分享最佳實務。目前參與的供應商皆在進度上，預期將在未來五年內節省約5.5億加侖的用水 ─ 根據2016年的資料，這足以填滿837座奧運比賽泳池。

然而，永續性的挑戰不僅在於水資源而已。歸功於目前參加PACE計畫的供應商，在未來五年內，全球碳排放量有望減少約50萬公噸，相當於一年當中5萬多個家庭的碳排放量。

Ford體認永續是項永不停歇的承諾，並提供供應商PACE計畫中橫跨能源、水資源、空氣排放以及廢棄物四個領域等超過350項的領先實務。永續的作法各有不同，而這些領先實務包含了冷卻塔運作最佳化、降低製造流程中壓縮空氣的使用以及免除單流式冷凝器等。除了較具規模的計畫之外，即使是最簡單的領先實務，像是以LED燈泡取代白熾燈泡，也有助於節省寶貴的資源。