新北化學與地球科學課程發展發展中心

為因應此波課程改革，新北市教育局去年領全國之先成 立「新北市高中課程發展中心」，14日由本市立化學及地球 科學課程發展中心共同舉辦「科學閱讀」系列研習， 於國立臺灣師範大學公館校區科教大樓，為新北市自然領域教師辦理 跨校跨科共備「科學閱讀理解課程設計與實作」課程， 並提供交流與對話的平台。

為使所有高中在107新課綱實施前，能奠定良好基礎，以創新教 育現場與翻轉教學模式，教育局集結市內10所領航高中的力量與智 慧，研發不同學科的創新課程與教學模組，如地球科學 (新店高中)、國文 (中和高中)、英文(新北高中)、數學(林口高中)、物理(三重 高中)、化學(永平高中)、生物(新莊高中)、歷史(板橋高中) 、地理(海山高中)及公民(安康高中)共十個學科。

現場邀請國立臺灣師範大學附屬高級中學科學班班主任陳昭錦老師蒞 臨，以「從科學閱讀看探究與實作及課程設計」為主題，帶領自然領 域教師親自閱讀文本，解析探究與實作課程設計，並實際操作設計， 建構出一初步課程藍圖。此外，由國立臺灣師範大學科學教育所許瑛 玿教授主持會後的「分組討論與交流」， 引導教師們接觸不同的課程設計，激發許多教學想法， 讓教師思考如何因應課程變革，為新課綱做準備。

十二年國民基本教育課程綱要預計於107年正式上路，高中必須面 對學校願景的形塑與特色發展、學生課程地圖的規劃與執行、教師研 發課程的專業能力提昇等重大挑戰。新北市政府教育局表示，未來規 劃一系列的課程設計工作坊研習計畫，鼓勵更多學校跨校跨科合作為 新課綱研發新課程，不僅能提升教師素養導向課程設計，亦能發展以 學習者為中心之教學設計，為探究與實作課程設計作準備，最重要的 是促進跨校跨科教師交流與分享，讓教師們面對新課綱不再焦慮害怕 ，並達共備、共學、共好目標。