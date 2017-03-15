台塑石油尋人啟示：刮刮卡幸運兒可能就是你

【 台塑石油「台塑金讚 雞不可失」春節刮刮樂】 活動，不分直營加盟，全國有370個加油站點熱鬧響應。眾所注目的頭獎杜拜豪華7日雙人遊其中一名於台中環中站刮出；而貳獎東京迪士尼雙人遊則分別於台北承德站及台中文心路站刮出，6支IPHONE手機得主也分別在全台各區台塑石油加油站點誕生。

「我每天都來台塑石油加油，沒想到大過年的，竟然刮中大獎！真是好采頭！！」頭獎杜拜豪華7日雙人遊第一位中獎人鍾先生公司位於彰化市，是名貨車司機，因為工作的關係，每天都到環中路站加油，因為是業務用車，這張刮刮卡應該屬於公司的，但正逢春節過年，老闆相當大器把它當成員工福利送給在公司擔任重責的鍾先生，鍾先生激動地表示：「這輩子都沒出過國，連護照都也沒辦過，第一次要出

國，緊張到不知道該找誰一起去。」而刮中日本東京迪士尼雙人遊，從事電腦資訊業的叢先生則開心地表示，平常對台塑石油就很有好感才會常來，沒想到使用聯名卡除了有折扣優惠，還讓他抽中大獎，之前小孩一直很希望能夠去日本迪士尼一直沒機會，這次謝謝台塑石油，一圓孩子多年的夢想。

參與活動設計的台塑石油高層表示，今年是台塑石油第二年舉辦刮刮卡活動，每次活動就最怕碰到錯失良機的消費者，那可真的要搥心肝了！住在文山區的葉小姐大笑表示 :「差點就和iPhone7擦身而過！」從事出納的葉小姐表示，每次拿到的刮刮卡都是給小孩子刮，這張是因為小孩刮完也沒說中什麼獎，放著放著就忘了，直到228連假，老公在整理東西時才赫然發現是中了iPhone 7 ，趕緊打電話兌換。另名在消防單位服務的彭先生則開心的說：「一開始還懷疑會不會是騙人的，不過我想台塑石油這麼大的企業應該不會啦」。

隨著兌獎截止日倒數計時中，台塑石油再次提醒民眾，【台塑金讚「雞」不可失春節刮刮樂】活動獎項須於106年3月15日當天完成兌獎，尚未兌獎的中獎人得趕緊把握最後幾天，可別錯失良機哦！

詳細兌獎相關規定請上台塑石油95+官網(https://www.95plus.com.tw/)或台塑石油-台塑加油站FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/fpcc.tw/)查詢。