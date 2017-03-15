「彈指玩轉世界」程式教育專書 聲控登場

新北市教育局14日於市府6樓大禮堂舉辦《 彈指玩轉世界》程式教育專書發表暨論壇， 副市長侯友宜及產官學界代表共同以彈指聲控， 啟動由文德國小退休教師陳國全與「新北市自由軟體社群」 團隊共同製作聲控LED--「程式教育五環」（「他山之石」、「 火炬推手」、「Key in Coding」、「We’re Makers」、「Always-on Learning」），代表引領新北教師勇於接受創新教學思維，藉此培養未來科技人才。侯副市長現場更化身程式達人，與學生大玩搞怪無人機出任務，順利完成空中自拍任務， 現場驚呼連連！

侯副市長表示，新北市自100年起開始推動程式教育，有將近20 0多所學校已進行程式教學，未來將逐步朝「校校有coding」目標發展，深耕程式教育。新北市過去長期推動資訊教育， 整備全市資訊基礎需求，包含班班有電腦、班班有網路等政策；因應 107課綱新增科技領域，更以「E=MC2」整體概念推動，透過創客教育(Making)、程式設計(Coding)及親師生平台雲端學習(Cloud)，讓學生學習科技能量再提升(Em powerment)，鼓勵學生運用電腦科學思考問題，這些都是為推動程式教育做準備。去年(105年)除接辦全國瘋狂貓咪盃程式競賽，也與誠致基金會合辦一小時玩程式活動，新北學生參與率佔全國80%，為全國第一。期望透過今日活動帶動教育新趨勢，鼓勵學校啟迪學生對資訊科學問題的研究興趣、激發學生思考與創造能力、培養學生邏輯能力， 為臺灣培育出更多創意軟體人才。

為讓大家一起身歷其境體驗程式教育，活動會場設置三大展區：「 運算思維概念區」、「程式設計工具區」、「生活校園應用區」。「概念區」展示本市科技領域與資訊科技課程地圖及擘劃方向；「工具區」則區分插電、偷插電與不插電之多元教學軟硬體工具，包含明志國中桌遊、教育噗浪客數位教材、插電工具，以及一小時玩程式等有趣學習方式；「應用區」則是引導學生將所學 程式概念擴大到生活應用面，包含明志國中好禮貓、積穗國小用程式操控無人機出任務、以及人臉表情大數據分析。 白雲國小雲可夢結合VR學習暢遊校園，並分析相關學習數據。青山國中小師生結合相關外接硬體製作「九宮格投石機」等有趣設計，提供現場來賓與教師體驗動手寫程式的樂趣。