台第三位遭起訴元首！重要外媒紛報導馬案

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）前總統馬英九因涉嫌教唆洩密，14日依違反通訊保障等三罪遭檢方起訴，也成為台灣第三位被起訴的卸任元首，並引起國際重要媒體報導，包括英國廣播公司（BBC）、美《彭博新聞》、《紐約時報》、新加坡《海峽時報》等等。

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同日，BBC以「台灣前領導人馬英九洩密遭起訴」為題，報導檢方正式起訴馬英九，並在報導內文中表示，馬英九堅稱自己沒有違法，僅是盡國家元首之責。文中也指若罪名成立，馬可能面臨最高三年有期徒刑。

《彭博新聞》則報導，馬英九是台灣連續第三位被起訴的卸任元首，此前第一位卸任元首被起訴的是前總統陳水扁，因貪污案被判刑入獄多年，原須服刑20年，但2015年起獲保外就醫。再來是前總統李登輝，因涉洗錢與侵佔而被起訴，但李登輝已於2014年8月獲判無罪定讞。

《紐約時報》報導，馬英九因涉嫌將特偵組偵辦全民電通關說案內容洩漏予其它官員而遭起訴，文中除指馬英九是台灣第三位被起訴的卸任元首，也提到馬英九及其所屬的國民黨失民心，連年在重要大選失勢。

《海峽時報》報導馬英九因涉嫌違反「通保法」、「個資法」、「刑法」洩密等罪起訴，每項罪名最高刑期3年。

馬英九除了這起洩密案外，北檢手中還握有八大案待查，分別是：大巨蛋、馬習會洩密案、貓纜、特別費、財產來源不明、黨產侵占案、富邦銀併北銀、國發會土地弊案等。