專案報告畫紅線成洩密鐵證　打臉馬英九不知情

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前總統馬英九因涉嫌將特偵組偵辦全民電通關說案內容洩漏給行政院前院長江宜樺、總統府前副秘書長羅智強，遭北檢起訴，馬到案後雖然否認洩密，辯稱不知當時檢察總長報告當下案件仍在偵辦中，但後來一份書面文件曝光，打臉馬英九的說法。

台北地檢署偵辦前總統馬英九涉嫌洩密等案件14日偵結， 北檢於上午10時舉行記者會，說明馬英九犯罪事證明確，依違反《個資法》及《通保法》的洩密等罪將他起訴，也讓馬英九成為我國第3位被起訴的卸任元首。

會後《蘋果》取得起訴書，檢察官以88頁共52488字的罕見篇幅，詳細說明馬英九涉嫌犯罪的事實、理由及證據。《蘋果》報導，當2013年8月31日特偵組傳喚全民電通更一審蒞庭高檢署檢察官林秀濤後，時任檢察總長的黃世銘立即帶著一份專案報告，前往總統官邸面見馬英九，並向他報告整個案件的始末。

黃離開後，馬英九立即電召行政院長江宜樺及總統府副秘書長羅智強共商大計。由於這次會議，馬英九被控洩密給江、羅，但馬到案否認犯行，辯稱他沒有給江、羅二人看專案報告，他也只有看一次，沒有記得很清楚，也沒有拿給其他人觀看，更不記得裡面有提到要傳那些人或是後續的偵查作為，認為全案是行政不法，不是刑事不法。

但檢察官發現，在黃交給馬的專案報告書面文件中，馬不僅仔細看過，還用紅線畫重點，雖然馬否認用紅線畫重點，但黃世銘作證時稱，他呈給馬英九的專案報告，並沒有畫紅線，檢察官因此認為馬在說謊，將他起訴。另外現在已是北檢執行科主任檢察官的張智堯也到案作證，當時馬英九提出這份報告時，這份文件上就已經有用紅筆註記。