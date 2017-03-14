府:一例一休是全國性法律 一體適用

（中央社記者葉素萍台北14日電）媒體報導，南投縣研議不守勞動基準法一例一休。總統府發言人黃重諺今天說，「這是全國性的法律，一體適用，這沒什麼問題」，至於各個不同業別適用狀況，各部會會審慎因應。

媒體報導，一例一休爭議不斷，有選民壓力的縣市長難為；台北市長柯文哲昨天說，「夾在中間很為難」，南投縣長林明溱更指示南投縣政府法制人員研議，「南投縣能否不施行」。

行政院長林全今天表示，目前沒看到南投縣政府不施行一例一休具體說法，但政府不應帶頭違法，如果有具體做法，會處理相關法律責任。

總統府發言人黃重諺今天說，有關一例一休，無庸置疑，勞基法修法目的就是要改善勞動條件，在修法完成、陸續實施之後，有幾個具體目標，包括勞工全面週休二日的實施、年輕與初就業勞工特休的增加、全國國定假日回歸一致，這些已經透過修法來落實了。

黃重諺指出，新政策的實施過程當中，政府部門也持續在關注這些規定的適用情形，並聽取各方意見，行政部門也都在強化宣導、溝通、了解的能量。

媒體追問，總統蔡英文是否知道南投縣要研擬不施行一例一休？黃重諺說，「總統的幕僚知道」、「這是全國性的法律，一體適用，這沒什麼問題」。

他說，任何新法適用的過程中，政府當然會就實施的情形，各不同的業別適用狀況，廣泛了解，各部會會做審慎的因應。1060314