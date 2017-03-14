Facebook保護個人隱私  不讓用戶數據淪為政府監控工具

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）Facebook和Instagram打算禁止政府部門和軟體公司使用它們的數據做為工具，暗中監控使用者行為與言論，這項條款受到人權團體大力讚賞，是繼2015年「緊急通知」提示後的新措施。

2015年Facebook啟用一項新提示，如果用戶被政府或替政府工作的人監控和入侵，就會收到一個緊急通知該Facebook帳戶已被列為目標，警告用戶應啟動登入認證功能(也就是利用手機進行雙步驟認證)，並且也要小心在其他服務的帳戶。

昨(13)日Facebook和旗下的Instagram更發布一項新命令：禁止開發商再利用他們的使用者資訊做為監控用戶的工具，這是抵抗去(2016)年警察機關利用民眾在社群媒體上的使用資料加以追蹤示威者的事件。

這項命令是人權團體的一次勝利，因為他們對政府機關、特別是川普上台後的政府部門大規模監控民眾、並用他們在社群媒體上的發言或舉止做為起訴證據的行為感到憂心，媒體正義中心的行政主管Malkia Cyril說，「像Facebook這種科技公司在此時與人民站在一起是一大鼓舞，否則他們就將淪為濫用人權的工具。」

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)去年得到政府紀錄顯示，Facebook、Instagram和Twitter都曾提供使用者資料給軟體公司，以協助警察監控民眾行為，以及協助執法單位監控「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)的群眾示威活動。ACLU發現，社群媒體曾經給新創公司Geofeedia特別權限與執法部門合作，風波爆出後，科技公司便切斷與Geofeedia的往來。

Facebook在聲明中表示，「我們的目的就是要讓政策清楚明瞭，過去幾個月我們一直都有實際作為對抗開發商使用我們數據做監控的行為，這違反我們既定政策，我們必須確保所有人了解並遵守我們的私人條款。」

ACLU讚許這項新改革，但也表示政策須強而有力的監督與實際作為來防範違法情事的再度發生，ACLU的科技與公民權主任Nicole Ozer說，「我們期待有更多公司關上監控大門，確保每個種族與活動份子都能安心使用社群平台。」

ACLU先前調查發現，有軟體公司將某些團體或活動份子稱為「具過度威脅性」，其中一個加州警察單位更利用社群媒體追蹤某些南亞、穆斯林和錫克教抗議民眾。

ACLU的調查先前就促使Twitter拒絕與聯邦資助的「國內間諜中心」合作，不讓Twitter成為監控工具，Cyril說，「我們希望未來看到真正持續且清晰的執行力，當外部壓力介入，社群媒體仍能堅守立場而不動搖」，並認為這樣的行動有助於其他公司更加保護使用者的個人資料與隱私。