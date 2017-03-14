綠島海岸遭棄置廢油汙染  環保署已鎖定一艘外籍散裝貨輪

（台灣英文新聞／環境組綜合報導）綠島遭船隻惡意棄置廢油，造成這個台灣浮潛勝地40年來最嚴重的污染，環保署表示目前已鎖定一艘4萬噸級的外籍散裝貨輪有重大嫌疑。

3月10日晚間綠島潛水教練俞明宏於臉書發文指出，一艘可疑的大型船隻於9日早上10點經過綠島時，疑似偷排油污使綠島北面的海岸線皆被重油污染，且重油因沿途吸收不同物質漸漸沉入海底，「宛如大型蟒蛇一般」，俞明宏痛斥肇事船隻為省下廢油處理費，犧牲環境，呼籲官方儘快查明污染者並予以嚴懲。

環保署接獲通報後自11日緊急啟動清污作業，第一時間即聯繫台東縣環保局備妥清污器材，同時啟動開口合約協助台東縣政府，請協力廠商赴現場清污，並協調海巡署提供人員資材，共同執行油污清除作業。

昨(13)日中研院鄭明修教授研究團隊以及海事人員，在中寮漁港清出長寬一公尺、重八十公斤的油泥，總計連日已清出380公斤油泥；同時啟動海洋油污染模擬及運用衛星資源等科學工具，搭配交通部AIS船舶辨識系統，追查回溯可能的污染來源。

環保署表示目前已鎖定一艘4萬噸級的外籍散裝貨輪有重大嫌疑，正進行跨國查證與後續作業，但並未公布船舶的具體國籍。副署長詹順貴指出，後續將透過外交部進行調查，若船公司不出面處理，將委託律師跨國索賠，並不排除請律師到船隻的下個停靠港口進行假扣押(判決前的臨時扣押)。

綠島因其豐富的珊瑚礁生態，是台灣浮潛勝地，此次首遭重油污染，影響範圍佔整個綠島海岸線的1/3。環保署表示，在緊急調派人力除污及海浪沖刷後，油污幸好並未對珊瑚造成即時的重大危害，但綠島潛水教練則指，許多油污都覆蓋在珊瑚礁上，已嚴重破壞其中的微生態系統。此外，沙灘上仍殘留碎塊狀的油污，專家表示若要等油污自然硬化，需耗時半年至1年。

中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修表示，這是他在綠島研究近40年以來，最嚴重的一次污染，過往情況中，因為重油比海水輕大多漂上岸，這是第一次出現重油沉到海底的情形，他擔憂目前探明的海底油污量只是冰山一角，若重油塊經海水沖打後碎裂，不僅難以清理，更恐遭海洋生物誤食，影響層面極廣。

民進黨團與環保署昨開記者會說，將修「海洋汙染防制法」，把汙染海洋的罰鍰從現在最高150萬提高到3億元，環保署水質保護處長葉俊宏說，會考慮汙染面積大小跟船東財力做裁罰準則，並將吹哨者條款、檢舉獎金及徵收汙染海洋不法所得納入。

環保署水保處簡任技正宋欣真說，還會落實港口國管制，船舶進到港內時由航港局實施船舶檢查，海巡署、飛行員也會在海上巡查。