墾丁2級毒品「迷幻蘑菇」 墾管處帶遊客找尋蹤跡

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）墾丁國家公園裡有一種天然的迷幻興奮植物，地方人稱牛糞菇，真正名稱是又稱「迷幻魔菇」的祼蓋菇，誤食後容易出現幻覺現象，墾管處將在4月1日至2日舉辦「迷幻魔菇之旅」，帶領遊客觀察只有在中美南州才能見到的野生真菌。

墾丁國家公園區內的屏東縣滿州鄉永靖村，去(2016)年接受輔導推動社區生態旅遊，墾管處協助社區盤點社區資源時，發現野外牛糞上長出一種外觀不起眼的野菇，地方人稱牛糞菇，經查卻非同小可，它是又稱「迷幻魔菇」的祼蓋菇，曾有民眾摘下煮食用後出現空間扭曲幻覺等症狀，墾管處提醒民眾切勿採摘食用。

墾管處南仁山工作站主任陳玄武說，裸蓋菇附在草上的孢子被牛馬吃下後，隨著糞便排出生長，在新鮮濕潤的牛糞上容易見到，蕈柄高5至15公分、蕈傘直徑2至12公分，菌肉白至奶油色，蕈褶紫褐色。

陳玄武表示，醫學報告指迷幻魔菇內含西洛西賓(Psilocybine，俗稱裸蓋菇鹼)、裸頭草(Psilocine)成分，食用後會影響中樞神經，讓人感到肌肉放鬆，不久有脫離現實的感覺，若大量服用可能致死；3年前有民眾到陽明山擎天崗遊玩，將牛糞上的裸蓋菇摘回與青菜炒食，不久出現飄飄然、不停流口水的幻覺症狀。

保育課說，起先生物學家並不知道這種祼蓋菇具有迷幻效果，直至1939年在墨西哥南部，民俗植物學家進入印第安人部落參加部落神秘的宗教儀式，才赫然發現當地的巴西祼蓋菇具有迷幻效果。在某些原民文化中，甚至建造祼蓋菇的雕塑，認為祼蓋菇是神的血肉之軀，但在台灣並沒有類似的文化出現。

陳玄武表示，它的外形單調、顏色不鮮豔，不同於一般認定毒蘑菇外形漂亮、顏色鮮豔，若一時不察摘取食用，會因個人體質不同產生不同程度的幻覺；衛福部已將迷幻蘑菇列為第2級毒品與第2級管制藥品管理，提醒民眾切勿隨意採下食用。

下(4)個月初墾丁春天吶喊即將登場，將湧入許多愛好音樂的朝聖人潮，但正統的春吶饗宴常有不肖人士藉由搖滾音樂配上令人興奮的毒品，讓美麗的國家公園染毒。因此墾管處利用春假期間結合永靖社區生態旅遊開辦「迷幻魔菇之旅」，將帶領遊客瞭解恆春半島上天然的興奮劑。