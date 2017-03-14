萬城之母-布拉格特展 國家圖書館揭幕

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）捷克經濟文化辦事處與國家圖書館合辦之“萬城之母―布拉格”特展於3月14日至4月26日於國家圖書館展出，藉由本次展覽，帶領民眾穿越時空，走過布拉格建築的十個世紀; 呈現布拉格地標―查理大橋的前世與今生; 更將介紹造就今天迷人布拉格的偉大推手，位居波希米亞國王和神聖羅馬皇帝的查理四世。

布拉格的美與巴黎無分軒輊，擁有「千塔之城」每名的布拉格被列為世界文化遺產，且被譽為世界上最美麗的城市之一。「萬城之母」這雅稱對捷克共和國首都布拉格而言，是個最貼切不過的詮釋及標誌!經由這次展覽，觀展的民眾不僅可以穿越世紀―從歷史認識布拉格，更可以穿越時空―走過布拉格建築的一千年時光。我們也將從世界文化遺產這個角度介紹布拉格與捷克其他城市精彩的世界文化遺產。

1989年的天鵝絨革命，將捷克人從共產主義中解放出來，一座秀偉如羅馬、阿姆斯特丹和倫敦等歷史名城的歐洲“珍寶”―布拉格於焉誕生。（截自孤獨星球）

自973年，波希米亞主教管區的第一主教定居於布拉格後，布拉格自此展開一段，身為波希米亞王國領頭羊的偉大城市歷史。在13世紀捷克的輝煌盛世中，布拉格城市機能臻備完善，是一座首屈一指的一流城市。在歷史著作中，布拉格城市的歷史總是與捷克國家的歷史密不可分。在查理四世的統理之下，布拉格成為中世紀羅馬帝國的超級統治中樞，此時波希米亞王國更位居舉足輕重的關鍵位置。

十二世紀的光影與喝采已映照過布拉格的歷史光榮，現在這座城市已是查理四世統治時的三十倍大，仍然是歐洲地圖上最具吸引力的文化和藝術亮點之一。

捷克共和國首都―布拉格，呈現給您的是一個擁有多樣且多變風貌的城市風景; 天真浪漫與功成名就兼容，古老經典和現代摩登並蓄。